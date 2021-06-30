台北夜市微解封！護理師一看「頭皮發麻」 崩潰喊：怎麼敢？

新冠疫情嚴峻，醫護人員身處高風險場域，為確實嚴防病毒擴散，需定期進行快篩採檢。加護病房護理師林婷就透露，自己採檢了太多次，已經對「插鼻孔」的不適無感，並感慨表示「只有不斷的捅鼻孔，才能暫時安心」；而對於台北市宣布部分夜市、商場微解封，她也無奈地說實在讓人「頭皮發麻」，直呼「你們怎麼敢出門？」

林婷在臉書發文說道，自己現在進行快篩時，對異物插進鼻孔裡已經完全無感，甚至有時眼角都流出淚水了，還會要求採檢人員再往裡頭插深一些。她表示，只有透過不斷的「捅鼻孔」，確認身體並無遭受感染，才能讓自己暫時安心，避免還打不到疫苗的同住家人受到威脅。

進行快篩時需將採檢刷放進鼻孔內旋轉，忍受異物插入的不適感。示意圖。記者胡經周／攝影

林婷接著提到，台北市近日宣布的夜市和商場微解封措施，她相信只要是醫護人員看到，肯定都會「頭皮發麻」，因為這段期間實在看過太多「陰轉陽」的例子，甚至有人原本毫無症狀，七天後卻開始乾咳，最後才僅僅過了十天，就得在病房和家人視訊道別。

她感慨表示，這些視訊中的哭聲、叫聲，是所有第一線醫護人員在閉上眼後，不斷在腦海重現的景象，因此，即使知道很多行業若再不解封可能會「冤死、氣死、餓死」，她仍質疑在目前疫苗涵蓋率還不夠的狀態下，「你們怎麼敢出門？怎麼敢？」

林婷也強調，當前的疫苗施打速度實在太慢，加上可怕的Delta病毒入侵，呼籲若民眾只要輪到符合接種資格，務必相互提醒、盡快施打；文末她則感嘆，自己每天下班已經很晚，回家還得不斷消毒，擔心家中小孩和上了年紀的長輩處在風險之中，崩潰直呼「我們已經在賣命照顧病患了，就讓我們安安心心的回家吧」。

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