一定要入境普篩！ 新北：沒本錢再因管不住入境出狀況

新北市長侯友宜日前提出入境普篩，行政院長蘇貞昌表示，會有偽陰、偽陽性問題。新北市副市長劉和然今天回應，新北提的是讓入境者接受2次PCR採檢，不是快篩，根本不會有偽陰、偽陽性的問題。劉和然同時向中央呼籲，台灣已經沒本錢再承受一次因入境沒控管好，導致病毒入侵的情形，希望中央能落實「全面普篩」。

中央日前宣布，Delta變異株「重點高風險國家」包括巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等7國旅客入境與解隔前都要做PCR篩檢共2次，若從其餘國家入境只須篩檢1次，但侯友宜、桃園市長鄭文燦都認為應該要「全面普篩」，各國回台旅客都應篩檢2次。

蘇貞昌前兩天回應，台灣與各國和從累積經驗中，可見到許多偽陽性、偽陰性，一點都不能掉以輕心，最重要的還是每個人都依照指揮中心指引，把防疫工作做好。

劉和然今表示，蘇貞昌在27日、28日都提到這件事，他說一入境就普篩會有偽陰及偽陽問題，可是侯友宜說的普篩是指在入境及解隔前各做一次PCR採檢，不是快篩，根本不會有偽陽性及偽陰性的問題，在這邊要特別跟蘇貞昌說明一下，讓他在未來回應時，能清楚了解市長的意思。

劉和然表示，蘇貞昌還提到只要居家隔離14天就夠，但新北說的入境、解隔前各做一次PCR也是會居家隔離14天，並沒有打折。

劉和然接著說，衛福部長陳時中曾說，若大家都住到檢疫所，那量能會不夠，但侯友宜當初提的方案是讓所有入境者都做2次PCR，高風險國家旅客住在集中檢疫所，其他國家住防疫旅館或自費集中檢疫所，這部分新北都是尊重中央的，與陳時中的回答時是有落差的。

劉和然表示，此次Delta病毒非常嚴峻，國內已有疫情在發展，國際上又有病毒進來，政府應該料敵從寬、禦敵從嚴，非常時期要用非常手段，少一分風險就是一分風險，才能做好風險控管。

劉和然指出，從6月21日一周以來的入境人數來看，分別為222、303人、753人、367人、1304人、615人、700人，7天加總是4264人，平均一天為609人，而新北現在光一天就能處理到7000人的PCR採檢量。

劉和然呼籲，這次疫情不只確診者、重症者、死亡者，對一般民眾也帶來經濟衝擊，許多小吃攤都受到影響，大家已無法再承受一次因為入境沒掌控好，讓病毒進到台灣的情形，希望中央能夠做好2次採檢，將風險降到最低。

至於擔不擔心鄭文燦也跳出來喊普篩，搶走估勞?劉和然指出，在國際上以色列、英國、澳洲、日本、新加坡也都是入境就要篩2次，現在許多縣市長與專家、學者加入呼籲，他們也都樂觀其成，這不會有搶功勞問題，大家都是為了疫情好。 侯友宜希望中央能夠入境普篩，讓所有返國旅客都接受2次PCR檢驗。圖／擷至侯友宜臉書

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