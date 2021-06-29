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入境篩檢為何不全部2次採檢？ 陳時中曝原因

中央社 / 台北29日電
指揮中心指揮官陳時中陳時中遭砲轟。本報資料照片
指揮中心指揮官陳時中陳時中遭砲轟。本報資料照片

圍堵Delta變異株，指揮中心實施自7個高風險國家入境者PCR採檢2次，他國入境僅採檢1次。指揮官陳時中今天回應，是考量執行困難且檢疫期間移動風險較高。

最早在印度發現的Delta變異株成為全球主要流行病毒株，傳播力比最早在英國發現的Alpha變異株高出4到6成。

防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，自27日起入境一律集中隔離，但僅有自巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉入境者，在檢疫期滿前2度採檢，但其餘非高風險國家僅採檢1次。

媒體在今天的疫情記者會上詢問，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦都認為若檢驗量能許可，入境篩檢可做2次。

陳時中回應，目前國內單日檢驗量能最高可達12萬多次，已較先前提高，量能不會不足，但如何採檢則牽涉移動與風險管理問題。

陳時中說，目前針對7個高風險國家入境者2度採檢，或者檢疫期間有症狀者採檢，是因為檢出陽性的可能性較高，否則都是14天檢疫期滿前採檢。

陳時中表示，過去居家檢疫期間，要醫護人員到家戶採檢有困難，檢疫期間出門採檢，移動過程又增加對社區的風險。

目前7個高風險國家入境者在集中檢疫所，陳時中表示，因有配置護理人員，安排採檢可顧及安全；而非高風險國家入境，若入住防疫旅館，防疫旅館地點分散，幾乎與居家檢疫情況類似，調度醫師有困難。

陳時中坦言，各種策略都有優劣，要考量風險及成本效益。他表示，外界有好的意見提出，若可在降低移動風險下進行採檢，對此並不反對，但現實執行面上，確實有風險存在。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳時中 Delta變異株

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