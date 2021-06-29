16縣市曾調用實聯制資料 桃園、高雄、台中最多

簡訊實聯制5月上路，但頻傳遭濫用或疫調時無法調閱。指揮中心指揮官陳時中今天強調絕無濫用，目前已有16縣市調用303項資料，以桃園、高雄、台中調用最多。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院推出簡訊實聯制政策，方便民眾及商家落實實聯制措施、減少紙本紀錄的接觸，並有助疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等。

不過，近期頻頻有傳聞指出，簡訊實聯制資料遭用於其他用途；另外，也有地方政府指出因資訊量太大，導致調閱時遇到問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午澄清，強調相關數據使用均有其合法性、正當性、必要性，且絕無違法情事。他指出，「簡訊實聯制」不會留下個資給店家，所留下的活動史簡訊，電信業者也只保留28天，且僅供指揮中心疫調使用，不會做目的外利用。

陳時中說，在疫調工作中，衛生單位人員須掌握確診個案相關的活動資訊，以即時展開接觸者匡列、環境清消等各項防疫措施，因此適當的運用簡訊實聯制相關資訊，對防疫推動有實質的幫助。

根據指揮中心統計，簡訊實聯制今年5月19日上線後，於6月3日起啟用實聯制資料調用機制，以供地方政府衛生局有疫情調查需求時，向指揮中心申請調閱，經審核通過後將調閱資料回復，大多數申請調用案件可於1天之內提供資料。

截至6月29日，已有宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、新北市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、台中市、台北市、台南市、澎湖縣，共計16縣市政府衛生局調用303項資料，調用量前3名依序為桃園市衛生局、高雄市衛生局、台中市衛生局。

指揮中心強調，「簡訊實聯制」的推出，主要為提供民眾、商家、衛生單位不管是在配合防疫措施或執行疫調工作上便利的平台，呼籲民眾、商家配合，也請地方政府加強稽查，共同落實實聯制，完備疫調工作，達到防疫的目的。

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