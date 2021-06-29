地方怨簡訊實聯制疫調無用 指揮中心：只是輔助工具

中央推行的1922簡訊實聯制，地方政府抱怨想用簡訊實聯制線索進行疫調，資訊量大、難以提供，相當不便。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今上午表示，當時推動實聯制主要是作為輔助疫調的工具，仍須透過精準疫調才能掌握、落實。

陳宗彥今天在全國防疫會議後記者會表示，有地方政府反映實聯制運用在疫調上的問題，指揮中心在會中有和地方政府詳細說明，當時推動實聯制主要是作為輔助疫調的工具，不是把它當成疫調完整的工具。

陳宗彥說，簡訊實聯制設計時是讓資料愈簡單愈單純愈好，因此只會有傳送時間及位置，以及商家機關場所的代碼訊息，這是做為疫調上輔助工具，並沒有離開時間，民眾進入到場所後停留多久，跟誰接觸，仍須透過精準疫調才能掌握落實。

陳宗彥說，指揮中心今也持續和地方政府就國內疫情狀況說明，雖疾病傳播能力持續下降，部分縣市仍有群聚事件，需要持續密集監測，早期發現、早期介入；國內出現Delta病毒變異株群聚，應強化疫調、早期圍堵，避免造成社區流行。

會中也提醒雙北，台北市新增病例數疫情雖有下降趨緩，但轄內近期仍發生市場、機構、工地等群聚，仍須留意防範擴散到社區，新北各行政區新增病例雖有持續下降，低於100例，仍須留意後續疫情變化。

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