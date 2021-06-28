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新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

阻Delta！7高風險國入境者進檢疫所前加做一次PCR

中央社 / 台北28日電

Delta變異株擴散全球且其傳播力高，指揮中心今天宣布，巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉7大高風險國家入境者，進入集中檢疫所前應加做一次PCR篩檢。

國際新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，本土出現最早在印度發現的Delta變異病毒疫情，為避免更多Delta境外移入個案走入社區，指揮中心今天公布加強措施，除27日起取消居家檢疫，7高風險國入境者入住集中檢疫所，其他地區入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所。

入境普篩部分，無論是否從7高風險國入境者，隔離期滿一律需進行PCR篩檢；陳時中今天下午公布最新政策，7高風險國入境者，進入檢疫所前需要加做1次PCR篩檢。

即起若旅客自巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉等7個重點高風險國家入境，應搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所；若旅客並非由前述「重點高風險國家」入境，應自費搭乘防疫車輛或自行駕車前往防疫旅宿或自費集中檢疫所檢疫地點。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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