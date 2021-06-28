防疫不同調 侯友宜歎息的背後

大家都聽到侯友宜的無奈！針對中央疫情指揮中心僅將7佪國家來台者納為入境普篩管制對象，新北市長侯友宜27日以罕見的氣憤語氣說，去年他就建議入境者應普篩以阻絕疫情於境外，如今中央仍只做「半套」！侯友宜的無奈，顯示中央防疫措施長期忽視第一線防疫縣市長的意見，也欠缺全台首長統合的防疫平台。

多次提醒境外阻絕無效

「聽到Delta病毒進到台灣，還跑到下港鄉親屏東地區，我內心很艱苦，…我早就呼籲Delta病毒會進來，6 月初說、6月15日也說，境外阻絕一定要做好。結果宣布境外防疫卻只做半套！」侯友宜從去年就呼籲入境普篩被拒，還被許多民代指責他在「嚇大家」。

6月初他仍不斷提醒Delta變種變毒可能入侵，籲請中央務要嚴於普篩入境者、完全阻絕於境外；如今發生自秘鲁返台祖孫的防疫大破口，不免令侯友宜氣結，在27日的記者會中吐露心聲！

侯友宜曾在陳水扁執政時期擔任警政署長，與綠營關係原本不差，當他26日建議入境時就要檢疫1次PCR，隔離14天後解除隔離前須再檢疫1次PCR時即表示，他「很少（對中央）講嚴肅的話」；在蘇貞昌回應有很多假陽性與假陰性問題後，侯只得再說：「我講我該講的事情！」但仍然有如「狗吠火車」，不受重視。

建議被忽視 新北疫情重

如今雙北是台灣疫情最嚴重的地方，新北一天常3、40人確診，累計至今確診達6千多例，而一切的破口，即是從華航諾富特飯店而起。難怪他既感疲憊又不滿，感歎自己的建言被視如敝屣。

自三級警戒防疫至今，民眾似乎很少看到中央與地方縣市首長舉行整體性的防疫會議。常常，各人一把號，各吹各的調，如之前台中市長盧秀燕即堅持早一步推進設立前進指揮所廣篩疑有社區感染民眾；對於疫苗殘劑施打中央既未統一規範，柯文哲即放責由第一線醫療人員決定，盧秀燕則要求依年齡排序等。

中央指引常慢半拍

如今侯友宜阻絕變種疫苗的建議，也遭中央打搶，蘇貞昌依舊要「每個人依指揮中心指引」做好防疫。問題是，中央的指引常慢半拍，且多有不符地方第一線防疫實情之處。如果早依侯友宜的建議，台灣也不必花費如此龐大的政府財政與社會經濟防疫成本；屏東縣也不致於淪為Delta病毒重災區。

於今陳時中已遭監察院調查，考量他面臨調查後心力難以為繼之情，行政院長蘇貞昌應真正負起全國防疫指揮之責，定期與各縣市或六都市長召開全國性防疫會議，集思廣益，建立起真正具全國一體共識的防疫共同戰線，以免再徒耗國家資源、浪費眾多社會成本，仍令百姓陷於病毒的威脅與生命財產的損失！

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