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列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

聯合新聞網 / 綜合報導
為防堵傳染性強的Delta病毒入侵，中央流行疫情指揮中心自27日起提升入境檢疫措施，自「高風險七國」入境旅客須強制入住集中檢疫所，並配合入住時與檢疫期滿的兩次PCR採檢。記者陳嘉寧／攝影
為防堵傳染性強的Delta病毒入侵，中央流行疫情指揮中心自27日起提升入境檢疫措施，自「高風險七國」入境旅客須強制入住集中檢疫所，並配合入住時與檢疫期滿的兩次PCR採檢。記者陳嘉寧／攝影

疫情嚴峻，境外移入個案確診Delta病毒，國內更爆發Delta病毒群聚感染。為防堵傳染性強的Delta病毒，中央流行疫情指揮中心祭出入境檢疫新規定，昨（27日）開始實施，將境外移入國分為高風險七國與其餘非高風險國家，全面提升入境檢疫措施。

6月27日起入境檢疫新規定。資料來源／疾管署 聯合新聞網／製圖
6月27日起入境檢疫新規定。資料來源／疾管署 聯合新聞網／製圖

根據疾管署公告，高風險國家共有七國，分別為巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉。自27日開始，自「高風險七國」入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）一律由專車接送，並直接入住集中檢疫所14天，且須配合接受兩次PCR檢測，分別為入住時與檢疫期滿時，費用皆由公費負擔，旅客不需自付檢疫所與採檢費用。

此外，由其餘非高風險國家入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）須自費搭乘防疫專車或自行駕車，至防疫旅館或集中檢疫所自費入住14天，自費金額為一天2000元起，旅客也須配合檢疫期滿的PCR採檢。指揮中心也提醒，有意自費入住集中檢疫所的民眾，須於航班預計抵台48小時前至「入境檢疫系統」網頁預約、繳費，取得預約訂房識別碼，方能於入境登記時使用。

旅客之外，疾管署也針對國籍航空公司機組員入境檢疫制定新規定。機組員自「高風險七國」航線航班返台後，應於防疫旅館或符合規定的公司宿舍進行居家檢疫，並於14天檢疫期滿進行PCR檢測。

桃園機場公司也呼籲入境旅客親友勿前往機場接機，因「高風險七國」入境旅客須搭乘防疫專車至檢疫地點，其餘旅客若不自費搭乘防疫專車則需自行駕車至檢疫地點，避免親友撲空也降低病毒傳播風險。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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