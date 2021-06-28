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李秉穎：平常心看待Delta變種入侵 解封仍有望

中央社 / 台北28日電

屏東發生Delta變異株群聚疫情，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天說，他以平常心看待，解封關鍵還是在雙北地區，若控制得宜，7月12日解除全國疫情第3級警戒仍有希望。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續，最早在英國發現的Alpha變異株肆虐，雙北地區仍是熱區；近日自秘魯返台的祖孫檔又感染最早在印度發現的Delta變異株，並導致屏東群聚疫情。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎上午接受廣播主持人周玉蔻訪問時表示，他以平常心看待變異病毒，病毒變異不見得變得更凶猛，有時候會變溫和。

李秉穎提到，資料顯示感染Delta變異株的症狀是流鼻水等類似感冒症狀，顯示病毒只在鼻子上呼吸道處，沒有能力攻擊下呼吸道導致嚴重肺炎與高死亡率，這可能是好的發展。

周玉蔻提問，屏東發生Delta變異株群聚，是否會像萬華導致大規模流行。李秉穎認為可能性很低，因萬華在發現指標個案前就已擴散數天，且接觸的人多，而屏東在較早時間就將感染者匡列，預期不會爆發大規模疫情，未來7到14天是觀察期。

對於屏東確診者稱只是出來倒垃圾，且有戴口罩，就遭感染Delta變異株，李秉穎直言，很多人戴口罩沒有完整掩蓋口鼻，這可能是漏洞，必須完整疫調才能知道是否有其他傳染途徑，若口罩戴好倒垃圾，不太可能因此染疫。

李秉穎也認為，屏東疫情是獨立事件，能否解封關鍵還是在雙北，因Alpha變異株在雙北的隱形傳播鏈多，且潛伏期長達14天，不像流感潛伏期僅3天，因此疫情趨緩速度較慢，不過近期疫情下降，代表防疫措施奏效，7月12日解除第3級警戒還是有希望。

另外，昨天晚間聯亞疫苗公布二期臨床試驗期中報告，中和抗體效價較高端疫苗低，對此李秉穎表示，中和抗體效價只是其中一個指標，很難直接比較。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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