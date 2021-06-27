即起禁止入境旅客親友機場接機 違者最高罰15萬

中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，因應Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，即起禁止所有入境旅客親友至機場接機，違者最高可罰新台幣15萬元罰鍰，籲民眾勿以身試法。

國際新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，本土出現最早在印度發現的Delta變異病毒疫情，為避免更多Delta境外移入個案闖入社區，今天起入境者一律入住檢疫旅館或集中檢疫所，不可居家檢疫。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，由於即起入境者不可再返家檢疫，也就不再需要親友專門接送，減少病毒傳播風險，即起禁止入境旅客親友前往機場接機，確保社區防疫安全。

莊人祥說明，即起若旅客自巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉等7個重點高風險國家入境，應搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所；若旅客並非由前述「重點高風險國家」入境，應自費搭乘防疫車輛或自行駕車前往防疫旅宿或自費集中檢疫所檢疫地點。

若入境旅客的親友違反指揮中心公告，仍執意前往機場接機，或入境旅客拒絕搭乘防疫車輛前往檢疫地點者，莊人祥表示，得依「傳染病防治法」第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。

商品推薦