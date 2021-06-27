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因應病人回流 台大醫院6月29日起恢復全員到院上班

中央社 / 台北27日電

全台疫情警戒第三級延長至7月12日，不少疾病檢查與治療因而延宕，台大醫院宣布，因應病人逐漸回流，以及支援新冠肺炎篩檢與疫苗接種，將自6月29日起恢復全員到院上班。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情自5月中旬以來持續至今，許多企業依中央流行疫情指揮中心訂定的持續營運指引，採分流上班、居家辦公等措施。

台大醫院公共事務室主任趙于萱今天告訴中央社記者，台大醫院自5月19日全台疫情警戒升至第三級以來，即採取分流到院、居家辦公措施，並配合疫情醫療服務降載，許多癌症手術、化放療與其他檢驗檢查都因此延後。

趙于萱表示，三級警戒再度延長至7月12日，但許多病患相當著急，例如癌症化放療有固定療程，就醫民眾逐漸回流，常規醫療也要慢慢恢復。

此外，台大醫院協助新冠肺炎檢驗，也設立新冠肺炎疫苗大型接種站，每天替約2000名台北市民打疫苗，必須有充足人力因應，且院內醫護疫苗接種率達96%以上，故決定自6月29日起停止居家辦公，恢復全員到院上班，但曾密切接觸確診者、匡列為居家隔離的同仁，仍維持隔離。

趙于萱表示，29日起恢復全員到院上班後，務必要求同仁落實各項防疫措施，包含戴口罩、勤洗手、維持社交距離，並每天進行健康監測通報。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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