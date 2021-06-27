7月12日有望解封？ 醫分析確診數下降但有「變數」：需要勇氣
三級警戒三度延長至7月12日，但昨（26日）疫情指揮中心記者會公布屏東出現Delta病毒群聚感染，引起各界討論屆時能否順利解封。衛福部草屯療養院醫師沈政男近日發文分享疫情雜感，他認為7月12日有望解封，「只是解封需要勇氣，另外，屏東的Delta病毒群聚是一個變數」，貼文引起熱烈討論。
沈政男在FB發文，他指出昨最大的疫情重點就是「屏東Delta群聚」，「為什麼居家檢疫還會把病毒傳出去，而且傳了將近兩週才曝光？」他認為敗在輕忽，至於能否守住這波Delta病毒的傳播，沈政男指出因為源頭清楚，「而且只是放了兩週，應該還是可以。」但他也直言「如果它可以衝破這裡的防線，為什麼不能在別處開洞？」
沈政男進一步以新加坡、香港、越南的例子說明，他認為這些國家防疫措施都相當嚴密，但仍被Delta病毒攻破。他點出新加坡最一開始是機場人員被傳染，後造成社區感染，幾個禮拜以來確診數都壓在20例左右，卻無法清零。
對此防疫困境，沈政男卻認為「新加坡已經正在解封了，從二級降到三級（相當於台灣三級降到二級）」，新加坡的規則訂的很詳細，比如婚禮可以容許新娘在重要時刻拿下口罩，其中他指出台灣最該學習的政策因應，「本來餐廳內用打算開放到五人，但因又出現了群聚，於是先開放到兩人。」
至於民眾最關心的解封可能性，沈政男認為昨新增的78確診病例之中有匡列的個案達39例，「這代表至少有一半的病毒傳不出去了。」他分析新增案例將會持續下降，「到了7月12日應該會降到每日新增二十例左右，跟現在的新加坡差不多，那麼就有機會解封了。」
文末沈政男也直言「解封需要勇氣」，如果屆時民意還是反對，縣市首長還是不敢大意，「那麼大家就只能繼續吃外送了。」此外，他也指出屏東的Delta病毒群聚是一個變數，「如果擴散到屏東以外縣市，那麼也不可能解封了。」
貼文引起網友熱議，「感謝沈醫師分析，辛苦了」、「謝謝沈醫生的分析！每天必看」、「『窩在格子裡的食物，彷彿也在隔離』，每次打開餐盒的心情，再貼切不過了」。
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