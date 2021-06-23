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三級再延長！ 醫警告「隨時可能再爆發」：真的沒有解封條件
國內疫情持續，前兩天的確診人數雖稍有下降至兩位數，但23日再度上升為新增104例，疫情指揮中心也宣布，三級警戒將再度延長，維持到7月12日。對此，急診科醫師謝宗學表示，各地至今仍有許多感染源不明的本土病例，隨時可能再度爆發，直言「目前真的沒有解封的條件」。
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文表示，23日確診病例再度破百，上升至104 例，其中，雙北之外的地區染疫人數明顯增加，可能與先前的端午連假返鄉潮有關，但確切狀況還是需等待疫調結果才能肯定。
對於三級警戒再次延長，謝宗學指出，這是毫不意外的決定。他解釋，目前全台各地尚有許多感染源不明的本土個案，確實沒有達到解封的條件，若從現在就開始鬆懈，從疫情爆發以來的這一大段的努力，恐怕都將功虧一簣。
謝宗學也透露，自己很早就已經將原先預約好的暑假出遊住宿全部取消，就算7月12日如期解除三級，他短期內也不會帶孩子出門遊玩，因為「隨時都有再度爆發大規模社區疫情」的可能性存在。
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