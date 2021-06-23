高市北農防疫專案 快篩150人全陰性

因應北農群聚感染，高雄市衛生局啟動防疫專案，匡列農會、產銷合作社、運輸司機及隨車人員等與北農往來密切者，目前150人進行快篩，結果皆為陰性。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市疫情最新動態，並公布高雄市明天將新設置38個社區接種站，服務社區長輩接種疫苗。

針對高市王姓洗腎男子成為高雄市第3例疑似施打疫苗死亡案件，衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名居住地在鳳山的王姓男子，17日接種疫苗，18日出現腸胃道症狀，19日凌晨1時經家人發現倒臥在地，送醫後宣告不治。

潘炤穎表示，目前本案正在進行相關的司法相驗程序，還在釐清死因中，死亡是否和疫苗有關，衛生局不能單方面認定，須由中央流行疫情指揮中心專家，經過解剖或生前病例調閱才能認定。

另外，針對北農防疫專案，潘炤穎表示，對農會、產銷合作社、運輸司機及隨車人員等與北農往來密切者，進行採檢後，目前快篩陰性59人，第二圈或農會相關人員91人快篩也都是陰性。

因為疫苗副作用造成民眾望之卻步，潘炤穎表示，高雄市與27間基層診所試辦疫苗施打計畫，希望藉由診所與高齡患者的醫病關係，提升疫苗施打率，剩餘劑量會從家醫系統互相聯繫，第一天到目前為止，試辦狀況良好。

陳其邁表示，下一波開放65歲以上長輩施打疫苗，這一波開放27家基層診所試辦；另外，市府也開放20家孕婦疫苗專診，22家合約醫院也有不同診次，希望協助懷孕婦女評估是否適合施打疫苗。

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