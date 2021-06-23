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北農：24日進果菜批發市場需換證 採分流作業

中央社 / 台北23日電

北農產公司發生新冠肺炎群聚感染，中央宣布24日起快篩陰性才能進批發市場。北農今天表示，從業人員要提供快篩陰性證明文件，換發通行證，才能進場，並採分流作業。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，針對台北農產運銷公司群聚事件，中央流行疫情指揮中心今天啟動「市場專案」，24日零時起，雙北批發市場從業人員未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場。

北農總經理翁震炘今天指出，為讓承銷商、攤商等方便進批發市場作業，初步規劃市場從業人員24日進場時，應持快篩陰性證明文件換發通行證，才能進批發市場。

翁震炘表示，為防範檢驗證件時，讓批發市場外可能出現塞車等狀況，今晚會加派人員到場疏導交通、檢驗證件，且會採分流作業，讓從業人員陸續進場。

他說，至於貨櫃司機及搬運工，因大部分來自其他縣市，針對司機有造冊，會通知車行，要求司機及搬運工應至所屬縣市快篩，且入場時，要提供資料證明快篩陰性，貨運卸貨作業時間約半小時至2小時。

翁震炘指出，針對批發市場拍賣時有人潮擁擠狀況，將持續宣導防疫政策，包含設欄杆等，讓承銷商保持安全距離。

至於北市果菜批發市場作業時間，他說，貨車每天約中午抵達市場卸貨，承銷商隔天零時至凌晨2時進場，凌晨3時許拍賣，若進貨量少，清晨5時結束拍賣，進貨量多，上午7時許結束。

北市市場處指出，針對北農員工、承銷商等有造冊，共4000多人需快篩，21日在萬大國小設2座快篩站，22日在萬大國小增設6座快篩站及濱江市場3座快篩站。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 北農

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