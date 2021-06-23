因應北農群聚 中市快篩7大批發市場人員全陰性

因應台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染，台中市政府今天針對全市7大批發市場人員啟動快篩，到中午為止，1359人快篩結果全數陰性，預計明天可完成快篩作業。

北農爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，中市府今天起針對全市7大批發市場人員展開快篩，市府表示，到中午12時為止，共篩檢市場人員1243人，另篩檢流動的搬運人員及司機共116名，總計1359人全數陰性。

盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中表示，大家可以暫時放心，但不能掉以輕心，市府會持續做好防疫工作，讓大家安心，同時確保食物供應鏈；預計明天下午可以完成批發市場人員快篩作業。

台中市今天沒有新冠肺炎確診個案，但新增5例疑因施打疫苗後死亡案例，至今已累計30例。衛生局長曾梓展表示，5名個案分別是東區84歲女性、南區80歲女性、豐原區65歲男性、霧峰區78歲女性、東勢區97歲女性，幾乎都是高齡且有多重病史。

曾梓展指出，市府推出「疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，除提供新台幣2萬元慰問金及相關法律扶助，也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

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