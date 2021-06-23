陳時中憂防疫疲勞 提醒戴口罩要講100遍

全國3級警戒第3度延長，期限至7月12日，指揮中心指揮官陳時中說，封鎖時間愈長防疫疲勞愈多，現在沒有放鬆本錢，雖提醒過多次戴好口罩，「但這是要講100遍的事。」

今天國內新增104例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，連3天單日新增本土個案少於百例破功，下午指揮中心記者會中有媒體問及，今天確診數再見3位數，是否與端午連假人流移動有關，陳時中說，不認為是大型流動產生的後遺症，應與近期群聚事件關係比較大。

但陳時中強調，延長全國3級警戒至7月12日，與北農群聚沒有直接關係，長照機構、醫院仍屢傳群聚疫情，希望用延長的2週將疫調、安置隔離、篩檢工作更確實執行，未來才有安全的社區。

全國3級警戒再延長2週，但現在社區疑似已出現防疫疲乏，車流、人潮湧入，也有媒體質疑是否讓延長流於形式，陳時中說，防疫措施沒有失效，但坦言封鎖管制時間愈長、防疫疲勞就可能愈多，希望大家再忍耐一下，提醒民眾洗手、戴口罩，「這已經說過太多次了，但還是要講100遍」。

陳時中也說，地方政府認同3級警戒應全國一致，但表達有場域希望部分開放，指揮中心不排除滾動式檢討，以現在疫情趨勢，專家都認為病例仍然較多，尤其還有群聚事件，國內沒有放鬆本錢。

前陣子因為病例暴增，很多疫調不夠完整、安置時間也延遲，目前已經大幅改進，確診個案也都不在家庭中，家戶傳染壓力應該會減低。不過，針對工作、生活圈的疫調必須持續精進，否則難以切斷傳播鏈。

另外，國內有專家依照日本疫情經驗推算，2波疫情間隔約4至6個月，若台灣6月底疫情正式趨緩，下一波流行期大約會發生於10月，對此，陳時中說，確實需要抱持戒慎恐懼態度面對疫情，即便未來解封，也只能逐步開放，且不能一口氣將限制放寬太大，必須因應疫情變化，隨時滾動式檢討。

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