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建議果菜市場直接做PCR檢測 陳時中說明始末

中央社 / 台北23日電
陳時中。圖／取自直播畫面
陳時中。圖／取自直播畫面

農委會主委陳吉仲稍早轉述疫情指揮中心指揮官陳時中視察果菜市場時，建議直接做PCR檢測。陳時中今天解釋，此建議是為加速採檢效率，但仍尊重台北市雙管齊下的決定。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情燒進果菜市場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天凌晨和農委會主委陳吉仲、衛福部醫福會執行長王必勝前往視察雙北3個果菜市場防疫措施，盼儘早控制疫情。

陳吉仲一早在臉書上貼文，轉述陳時中建議直接進行PCR採檢，加速篩檢效率，引發關注，外界也討論是否台北市的快篩政策出了問題。

陳時中今天下午在疫情記者會中解釋，先前之所以會以快篩搭配PCR採檢，主要是希望將快篩陽性者隔離開來，避免PCR結果出來前到處趴趴走，也能避免聯繫不上PCR陽性者。

不過，陳時中說，果菜市場人員都有清楚的名單，不太需要擔心聯繫不上的問題，因此他認為既然都要做PCR檢測，不如通通做PCR就好，不用再花時間做快篩，避免篩檢完畢後還要待在現場，延長等待時間，也能提高篩檢效率。

陳時中指出，這只是他提出的建議，但最後北市府認為他們能把快篩、PCR都做好，因此指揮中心也尊重他們的決定。

陳時中也指出，昨天台北市因雨勢較大、採檢作業較不順暢，指揮中心也重申大規模採檢站應就近設置，一旦設太遠，人員篩檢意願就會降低，盼盡快完成工作人員、拍賣人員、承銷商、貨運司機、搬運人員、攤商等對象採檢，把疫情控制住。

台北農產運銷公司疫情擴大，外界關注指揮中心是否接管北農，介入調度、防堵疫情。陳時中強調，沒有所謂的「接管」，只是三方合作把事情做好，以往無論是衛福部桃園醫院群聚案，還是苗栗電子廠群聚案，都必須由各縣市共同努力，才能把群聚地、民眾居住地的防疫做好。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳時中

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