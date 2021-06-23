黃珊珊：北農專案做快篩 陰性安排打疫苗

北市府啟動北農專案，要替北農固定工作人員全數施打疫苗。台北市副市長黃珊珊表示，為了讓承銷人明天都能入場，今天只做快篩，陰性就給證明，並陸續安排施打疫苗。

台北農產運銷公司從5月14日至今累計54人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），台北市政府19日啟動北農專案，安排約4000名相關人員快篩並施打疫苗。

台北市副市長黃珊珊下午在防疫記者會上表示，台北市所有快篩站從5月14日開始設置至今，都是快篩跟PCR核酸檢測一起做，不過昨天晚上跟中央討論後決定，為了讓所有承銷人明天都能持快篩陰性證明入場交易，所以今天開始北農專案只做快篩，陰性就給證明並陸續安排打疫苗、快篩陽性才做PCR。

黃珊珊說，昨天因為下雨的關係，在萬大國小、聯醫仁愛院區與和平院區設置快篩站，最後僅快篩538人，今天則回到萬大國小跟濱江市場4樓設站，每個場域安排6線醫護人員採檢，效率明顯提升。

她指出，今天篩檢站會開設到凌晨，讓所有承銷人進場前都能持陰性證明，雖然相關人員造冊是4000多人，但有些承銷人最近沒出現，所以總人數還要看今天的結果；昨天快篩陰性的人今天就會安排施打疫苗，希望這星期能打完。

北農總經理翁震炘表示，快篩站採分流、分時段篩檢，今天未有混亂狀況，設置快篩站僅作篩檢用途，至於接種疫苗地點，北農只負責造冊，後續由衛生單位通知施打。

另一方面，中央流行疫情指揮官陳時中今晨視察雙北果菜市場，建議市場人員直接做PCR，台北市長柯文哲在疫情記者會表示可以討論，如果PCR結果出爐速度越來越快，快篩不一定要做，但成本、運送也是問題。

柯文哲表示，「我們內部也在討論，PCR速度越來越快，快篩不一定要做 」。

柯文哲說，快篩成本在新台幣200元以內，但PCR核酸檢測最便宜也要價4500元，大量人數檢測起來價格就差很多、成本也未必能壓低，且運送、物流也是問題。

柯文哲說，北農是全台灣各地的人在流動 ，要批次PCR，沒有想像容易，可以討論，但要看看能否執行。

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