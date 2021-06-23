3級警戒再延長 中市支持全國一致

因應新冠肺炎疫情全國3級警戒延長到7月12日，台中市長盧秀燕今天表示，台中疫情相對平穩，外界關心能否「微解封」，但她支持全國一致，避免人群跨縣市移動擴大感染。

由於雙北新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍然嚴峻，中央今天宣布全國3級警戒再延長到7月12日，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中表示，雖然台中市今天沒有確診個案，疫情相對平穩，但她支持「全國一致」。

盧秀燕說，今天是台中市邁入3級警戒的第36天，她向所有市民、店家、企業、攤商等各行各業，以及所有台中市民說聲辛苦了，經過大家努力，堅守防疫，台中今天確診數「嘉玲」，希望大家繼續努力讓「嘉玲」天天報到、台灣可以經常「嘉玲」，市府團隊也會持續努力，守護市民。

針對許多人關心台中疫情相對平穩是否有機會「微解封」，盧秀燕認為，中央已宣布全國3級警戒再延長至7月12日，雖然台中市目前疫情相對平穩，但因為其他地區疫情仍然嚴峻，她支持全國一致，才能有效避免城市間不同人群的移動、造成感染風險。

盧秀燕指出，全國今日新增確診仍破百例，她認為防疫應該做得更好，在疫情沒有威脅後再解封才有意義，如果標準不一致，勢必導致人群跨縣市的移動。

盧秀燕以國外為例表示，雖然在疫情好轉下解封，但過沒多久就又需提高警戒，反反覆覆反而拉長警戒時間，不僅造成人民不便，經濟也受到衝擊，她也拜託大家繼續忍耐，黎明一定會來，但須先度過黑夜。

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