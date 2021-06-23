視察3果菜市場 陳時中憂拍賣區環境過於擁擠

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天清晨前往雙北3個果菜市場視察，實地走訪後，發現拍賣區現場作業環境過於擁擠，已提醒主管機關，研判可以立即改善，避免疫情蔓延。

北農新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情近日引發全台關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和農委會主委陳吉仲今天清晨前往雙北3個果菜市場視察感染管制相關措施以及北農群聚熱區分佈，希望有助於規劃有效務實的疫情防堵策略。

陳時中今天下午在指揮中心記者會中分享清晨視察果菜市場的感想，他說，親自視察是希望了解內部作業情形，有助未來判斷。現場確實發現拍賣區雖有規劃維持社交距離，但還是稍微擁擠一點，希望盡快改善。

陳時中說，現在果菜市場攤商都有執行實聯制，建議加強清潔消毒，加裝乾洗手設備；用餐區域雖然都有隔板，但也在題醒應該擴建座位區，落實分時分流。至於有確診人員的包裝區，工作人員都有戴口罩、面罩，社交距離足夠。

陳時中也表示，第一市場正在改建，環境規模大，將強化果菜市場行口區管控，打疫苗、篩檢、疫調缺一不可，希望把情況穩住；第二市場人員以行政人員為主，工作區域、範圍清楚，規劃熱區容易，若後續驗出確診者就會逐步規劃風險區域，確保圍堵效果。

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