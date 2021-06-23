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柯文哲指北農感染沒特別多 將與中央談跨縣市疫調
台北市長柯文哲說，北農這3天快篩3200人，僅11人陽性，「沒有所謂感染特別多」，市場出入的人可能來自全台，晚上將與中央討論跨縣市疫調怎麼整合。
台北市下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，台北市長柯文哲提及台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染一事。
柯文哲說，21、22、23日這3天北農快篩3200人，陽性的只有11人，百分比約 0.34%，其中PCR陽性4人。
柯文哲說，北農並沒有所謂「感染特別多」，但萬大市場跟濱江市長每天上萬人出入、很多人也不是住在北市，來送貨的可能有南部甚至東部的人，組成複雜。
柯文哲指出，疫調以居住地為準，「但遇到北農這種就有問題」，外縣市做完疫調再通知，北市才會知道並做接下來的資料比對等，確實有些問題。
柯文哲說，也不是其他縣市慢，而是人習慣調查完整再通知，不過北市今晚會跟中央疫情指揮中心討論跨縣市疫調如何整合、提升效率。
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