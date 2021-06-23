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揭真正解封「1關鍵」！ 前台大醫估：下一波疫情將在10月爆發

聯合新聞網 / 綜合報導
三級警戒下百業蕭條，但為了嚴堵疫情擴散，指揮中心23日宣布三級警戒再度延長至7月12日。示意圖。記者許正宏／攝影
三級警戒下百業蕭條，但為了嚴堵疫情擴散，指揮中心23日宣布三級警戒再度延長至7月12日。示意圖。記者許正宏／攝影

中央流行疫情指揮中心23日下午宣布，全國三級警戒再度延長至7月12日。針對本土疫情發展，前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，根據國外過去的經驗，他推測台灣下一波確診數爆發期會落在「秋冬的10月」，他也直言，雖然疫情有和緩跡象，當務之急依舊是「擴大疫苗的覆蓋率」。

全國三級警戒原先將實施至6月28日，面對近期確診人數有下降趨勢，各界開始出現「盼望解封」的聲浪，不少人希望能盡快回歸正常生活，以維持經濟來源，但也有許多人擔心，解封後恐將出現反彈現象；而指揮中心今日也正式宣布，三級警戒將繼續延期至7月12日，管制措施也維持原樣，希望大家「再忍耐」。

而針對疫情發展狀況，林氏璧在臉書發文表示，根據日本去年的四波疫情發展及其防疫強度來看，每波疫情之間大約隔了四至五個月，兩波疫情中間狀況較趨緩時，就是在一定的防疫規範下拼經濟，而除了日本之外，這樣的模式在世界各國也都能看見。

因此，林氏璧分析，他認為台灣的下一波疫情高峰，將會落在進入秋冬的10月份左右，不過當前的病毒傳染力比去年更強，加上有印度變種病毒Delta的威脅，一不小心還是有比他預期的時間點更早爆發的可能性。

林氏璧強調，不論政府決定管制收緊或開放，大家都該「稍安勿躁」，而目前的重中之重，就是趕在10月前盡快提高疫苗的覆蓋率，這才是能早日走向真正解封的唯一辦法；他也呼籲民眾，絕不能因疫情看似和緩、疫苗副作用放大，就抱著不必打疫苗的心態。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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