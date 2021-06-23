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3級警戒延長2周？黃偉哲：民眾「ㄍㄧㄥ」不住會有怨

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
外傳全國三級警戒擬延長到7月12日，台南市長黃偉哲今上午表示，希望指揮中心能考量民情與實際防疫，在兩者之間找出最大折衷點。本報資料照片
外傳全國三級警戒擬延長到7月12日，台南市長黃偉哲今上午表示，希望指揮中心能考量民情與實際防疫，在兩者之間找出最大折衷點。本報資料照片

外傳全國三級警戒擬延長到7月12日，中央流行疫情指揮中心將在今天下午2時記者會對外說明，台南市長黃偉哲今上午表示，台灣已經封閉一個半月，若民眾「ㄍㄧㄥ」（矜台語，撐）不住，可能會有民怨產生，「暫時停止呼吸是有極限的」，希望指揮中心能考量民情與實際防疫，在兩者之間找出最大折衷點。

黃偉哲日前指，原訂三級警戒到6月28日，建議台南地區之後可以「微解封」，包括戶外古蹟場域、運動場、校園等廣闊空間在做好人流管制、實聯制的前提下，可適度開放。

不過，現傳出全國三級警戒將再延長2周到7月12日，黃偉哲表示，如果真的再延長2周，「微解封」是在不違反三級警戒的主要措施之外，對於戶外場館所做的小小解封，例如三級警戒期間，大賣場是一人一坪，大賣場是室內密閉空間，室外空間危險性理應比室內空間低，所以一人一坪似乎也是可以，但他還是會尊重指揮中心的規定，避免全國不一致，各縣市各自為政。

黃偉哲說，由於台灣封閉一個半月了，若到7月12日已經2個月，最好是民眾「ㄍㄧㄥ」得住，若「ㄍㄧㄥ」不住可能會有民怨產生，二、三級警戒就如憋氣，憋氣憋不久，暫時停止呼吸是有極限的，請指揮中心能稍微考量民情與實際防疫，找出最大折衷點，但他認為一切還是要以防疫為上，防疫顧得住，其他才能再談。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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