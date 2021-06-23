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三級警戒28日後能降級？律師曝：想太多 這次至少到7月底

聯合新聞網 / 綜合報導
北農群聚累計已54人確診，為6月28日三級警戒能否降級添變數。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
北農群聚累計已54人確診，為6月28日三級警戒能否降級添變數。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

全國實施三級警戒已超過1個月，近期新增確診數已見下降趨勢，6月28日後是否能「微解封」，或是第三度延長，指揮中心今天下午記者會將揭曉答案。對於全體國人期待的解封，律師林智群卻直言「想太多了吧」、「這次至少到7月底」。

全國三級警戒已超過一個月，對民生、經濟衝擊影響甚大，許多人也都快悶壞了，近日疫情已見下降趨勢，對於6月28日期滿時能降級，寄予相當大的期待，不少旅宿業者開始接到民眾暑假訂宿詢問電話，很多山區旅宿甚至已出現訂房潮。

對於大眾的解封期待，律師林智群22日在臉書發文寫道，「我幾個月前訂6/28飯店的，都摸摸鼻子取消了，還想解封？想太多了吧？」，並標記「這次至少到7月底」，無疑是對解封期望澆了一大盆冷水。

目前疫情看似趨緩，但北市又爆出北農群聚案，已累計54人確修，另外士林長照機構、北藝中心也傳群聚染疫，疫苗施打也尚未普及，中央流行疫情指中心指揮官陳時中於22日記者會時也表示，「不會分區解封，警戒還是全國一致」，還要「大家一起忍耐，把這個情況度過去」，6月28日後是否能降級？23日下午會統一對外宣布。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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