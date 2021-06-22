疫情趨緩「微解封」？ 陳其邁：要更了解北部疫調

疫情趨緩，確診死亡個案降至個位數的6例，外界有「微解封」看法。高雄市長陳其邁今天下午在防疫會議後表示，北部感染源仍不明確，要更了解北部疫調狀況，評估才有依據。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）自5月15日大爆發以來，全國確診個案已連2天降至百人以下，目前疫情三級警戒延長到6月28日，對於外界盼戶外場域「微解封」看法。陳其邁指出，北部感染源仍不明確，像北農、恩主公醫院等群聚感染，仍讓人對疫情感到憂心。

有公衛專業背景的陳其邁認為，應該更瞭解北部流行狀況再決定比較好，尤其北部目前疫調狀況如何？希望能有更多資訊，這樣高雄要判斷是否「微解封」才有所依據。

此外，高雄高齡長者施打AZ疫苗出現不良反應案例，導致長者心生恐懼、影響施打率，國民黨高雄市議員黃紹庭盼開放長者自由選擇施打疫苗種類。

陳其邁表示，他自己也施打AZ疫苗，AZ和莫德納疫苗保護力相當，希望在疫苗有限情形下，按照疫苗施打順序施打，「如現在是AZ疫苗，下一批可能就是另一種」。

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