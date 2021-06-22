多久能回到5月前生活？林氏璧算「這數字」：解封初期不遠了

昨天(21日)台灣新冠肺炎確診本土降到75例，是實施三級警戒以來最低，加上近期有疫苗陸續抵台，接種率逐漸提升，有民眾好奇詢問「多久才能恢復5月前的生活」，前台大感染科醫師林氏璧分析，根據其他國家經驗，接種率約30-40%就有一定成效，保守估計，高風險30-40%的人打完第一劑「距離解封初期目標就不遠了」。

林氏璧在「彭博士觀風向」指出，6月28日如果要解除三級警戒，要先考慮是不是以「清零」為目標，他表示紐西蘭和澳洲是好學生中的好學生，以他們的經驗來說，我們這邊情況比較像是澳洲，他們花了整整個三個月達到清零，我們可能會先以2.5級為目標，逐漸開放，不太可能直接回到第二級。

至於多久能回到5月前的生活，林氏璧說，群體免疫打到多少覆蓋率是科學上的定義，看疾病R0值，一個人不受干擾可以傳給多少人，或是看接種哪種疫苗，保護力有多高，決定打到多少才不會大量傳播。答案大概60-70％之間，但借鏡其他國家經驗，大概只要打到30-40%就有一定的成效，因為會先從高風險因子的人開始，只要先打過這些人，至少先打一劑，就可以看到這些國家疫情有慢慢趨緩的現象。

因此林氏璧保守估計，初步約30-40%的人至少打第一劑，「距離解封較近的初期目標」，我們目前手上有485萬的疫苗，盡量先打第一劑，這是去年英國做的事，有20％已經不錯了，有信心「後面疫苗陸續到貨」，但最好還是打到6成以上。

林氏璧也特別提醒，疫苗的保護力只是讓你比較不容易染疫、得到重症，疫苗保護力50-90%不等，只是有效預防重症，不是代表完全不可能，只是機率比較低而已，特別是又在社會多半人沒有施打的時候，因此防疫還是要做好。

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