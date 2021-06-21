北市指19日開會與新北合作 蔣志薇：不清楚
新北市長侯友宜今天表示，北農如果休市或降載，新北會共同承擔；至於台北市政府指19日「召開會議與新北及基隆跨縣市合作」，新北市府發言人蔣志薇表示，對這會議不清楚。
台北市長柯文哲稍早表示，截至目前，台北農產運銷股份有限公司新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者中，台北占不到一半，新北、基隆市一大堆；侯友宜下午在線上記者會說，目前看到確診數為45人，其中21人住新北。
至於台北市府指19日「召開會議與新北及基隆跨縣市合作，以掌握完整疫調結果與足跡」，蔣志薇表示，只要是跨縣市疫調，雙北和中央間溝通順暢，有固定合作機制，但對這會議不清楚。
此外，侯友宜表示，新北市果菜運銷股份有限公司約2000名員工，本來沒規劃這麼快打疫苗，但因應北農事件，會比照北農，安排時間造冊、分批施打。
新北市副市長劉和然說，北農事件衝擊新北很大，北農非常接近新北，很多攤商工作往來密切，雙北共同生活圈，不能輕忽區域聯防，隨時跟中央和台北保持聯繫。
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