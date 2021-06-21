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6月28日解封？侯友宜：新北沒有條件解封
疫情近日有趨緩現象，新北市假日交通運量大幅提升，外界關心6月28日是否有可能解封。市長侯友宜表示，相關配套都會尊重中央指引，但目前新北確診個案都在30幾至50幾之間，認為還沒有條件解封。
侯友宜表示，現在新北市的確診個案高高低低，自己看6月28日還沒有解封條件，新北會努力控制疫情，相關配套將尊重中央指引，不過以現階段來看，新北仍無條件解封。
另有民眾關心，現在開瓶後沒打完的疫苗會不會浪費，新北都如何處理這些疫苗?
新北市衛生局長陳潤秋指出，新北都依照中央規定處理，開瓶後剩餘的疫苗，可以讓一到七類的公費對象來施打。
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