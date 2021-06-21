警戒若降級 金門建議台灣往離島機場全面強制快篩
金門縣長楊鎮浯今天表示，如果疫情警戒降級或是微解封，金門縣會要求在台灣各地往離島的機場港口全面強制快篩，避免降級後可能產生的人流移動所造成防疫破口。
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增75例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土確定病例，這也是3級警戒以來首次單日確診在百例以下；28日能否解除3級警戒或分區降級，各界關注。
楊鎮浯表示，昨天曾向中央流行疫情指揮中心表達，如果警戒降級，希望全國標準一致；因為對於疫情，沒人能獨善其身，如果標準不一致，會因各種管制措施不一，造成防疫上的困擾。
楊鎮浯希望在全國一致架構下，調整疫情趨緩的管制作為；但也因各縣市狀況不一，他希望能夠賦予各地方防疫指揮中心更多的彈性、更多因地制宜的處理原則。
金門縣政府表示，如果3級警戒降為2級警戒或微解封，意味著縣市之間人員流動會趨於頻繁，到時金門縣會要求在台灣各地往離島的機場，一定要全面強制快篩，因應降級之後可能產生的人員流動，避免造成防疫破口。
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