北農群聚案不休市 濱江市場即日起強制分流

北農新冠肺炎群聚案已45人確診，台北市副市長黃珊珊今天表示，疫情都在控制中，不會休市，將實施分艙分流與人流管制，濱江市場即日起強制實施依身分證字號尾數分流。

台北市政府今天中午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，黃珊珊表示，今天已和農委會主委陳吉仲通電話，因北農負責供應大台北地區的民生需求，且目前疫情都在控制中，所以不會休市。

黃珊珊說，今天已經成立前進指揮所，將把北農所有的拍賣動線與場域做分艙分流，實施出入口降載跟人流控制，並從今天開始在第二果菜批發市場（濱江市場）強制執行依身分證字號尾數分流，明天會再詳細報告完整疫調狀況。

對於議員許淑華質疑疫調匡列不到位，黃珊珊說明，這個案子已經匡列了非常多人，並非像外界所說的都沒有匡列，只是做疫調的單位分散在不同縣市，所以會有時間上的落差。

傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成表示，現階段疫調發現，北農群聚案可細分為3波感染，第1波為萬華區第一果菜批發市場，在5月底暫告一段落；第2波為6月初在濱江市場發現，這波集中在冷凍區形成特定區域（cluster）；第3波則是萬華一市最近再度發生疫情。

璩大成強調，縣市之間疫調溝通沒什麼問題，可以一起分享疫調資料，這次群聚案的疫情源頭可能不是很清楚，但後續截斷傳染源部分，由中央與地方分頭合擊，不論哪個縣市都做得很好。

台北市長柯文哲說，防疫工作過猶不及，若北農出現一例確診就要休市，從台北到中南部都會大亂，所以不需要一開始就超前部署、為了可能的小危險做太多預防性動作，搞到系統無法運作；但若同樣問題不斷出現，就要想辦法解決。

柯文哲表示，這是一個新的問題，在書上找不到應付的方法，所以將在北農試驗，用全面打疫苗來對付此起彼落的感染，昨天與醫福會執行長王必勝討論後，覺得用這個方法應該可以解決。

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