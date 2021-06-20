全國警戒一致「不規畫縣市解封」 陳時中：考慮低風險場域鬆綁
今天國內新增107例本土確診，創疫情第3級警戒以來最低紀錄，指揮中心指揮官陳時中表示，仍希望全國一致而非縣市解封，不傾向一下子從第3級退回2級，但考慮調整低風險場域防疫規範強度。
由於國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，指揮中心5月19日宣布全國防疫進入第3級警戒，經過二度延長實施期限，目前暫定至6月28日，目前確診人數趨勢分析顯示疫情平穩。
陳時中在今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中強調，現在疫情可以控制仰賴於戴口罩、確保社交距離，所以不規劃朝著縣市解封思考。
陳時中說，希望最快時間內控制疫情，現階段警戒仍希望全國一致，且不傾向一下子就從3級大幅度退回2級，但考慮低風險區域某些要求強度可稍微低一點。
他說，指揮中心研擬不同風險場域的戴口罩、社交距離警戒強度調整，各部會將與地方及相關主管盤點，有完整報告會再宣布。
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