新北沒有放鬆條件 家庭群聚企業職場是防疫重點

新北市府今天表示，家庭群聚與企業職場仍是防疫重點，沒有任何放鬆的條件，將透過24小時不懈怠的精準疫調，與病毒散播速度賽跑，匡列出可能的感染者，縮短確診與發病的時間。

新北市府今天下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議後直播說明會，已連續一星期維持確診者百人以下，19日新增本土病例81人，依序仍以中和、板橋、新莊、新店等行政區分布較多。

市府統計，18日各社區篩檢站篩檢4393人中，有6人為快篩陽性。副市長劉和然表示，確診人數遠高於快篩陽人數，主要是新的確診個案中匡列出親密接觸者，篩檢後確診。

劉和然表示，新北市目前針對疫情仍採取「精準疫調、擴大匡列」的防疫戰術。為確保居家隔離者健康，也防範篩檢時「陰轉陽」的個案，即日起，解除隔離前仍要再做一次核酸檢測（PCR），確認檢驗為陰性才能離開。

劉和然解釋，比起以往的疫情調查，目前新北的「精準疫調」可縮短發現確診者時間，降低空窗期感染的風險，也就是一旦發現確診者，立即出動疫情調查匡列親密接觸的家人、上班場所接觸者等，不必等疫調結果就先直接匡列，並給予採檢。

劉和然說，隱性的無症狀者確實是將來社區傳播的隱憂，新北已盡力透過疫調匡列，至於確診者不願意透露的接觸對象，苦口婆心請確診者自己主動通知對方不要任意移動，且主動前往篩檢。

市府警察局長黃宗仁告訴中央社記者，動員300名警力24小時支援疫調查察，對於不願透露接觸對象者，有相當老經驗的疫調警官，運用辦刑案的技巧與手段，就是希望電話那一端確診者，不要隱藏接觸對象。

新北市學校護理人員協會理事長吳秀汝表示，213名學校護理師支援防疫前線，協助疫情調查與隔離民眾的健康指引，這些有經驗的護理人員一起協助守住疫情，盼望早日回歸正常生活。

市長侯友宜則在記者會表示，目前新北市看不到放鬆的本錢，公共場館也沒有解封的條件，新北想要控制疫情回歸正常生活，還有很艱辛的路要走，不能發生解封又遭到病毒回馬槍。

侯友宜仍呼籲市民持續低度活動，市府則透過精準疫調、圍堵殲滅與堅壁清野的防疫策略，盼望與中央並肩作戰，早日讓疫情降溫。

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