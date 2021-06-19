19歲與萬華結緣落腳 侯友宜：大家同島一命、並肩作戰

新北市長侯友宜昨晚在臉書發文，細數從年輕時與萬華的許多故事，他今日再強調，在疫情關鍵時刻，不管任何地方，大家同島一命、並肩作戰，一起讓台灣回歸平安與平靜。

國內疫情爆發，萬華遭人污名化，侯友宜昨晚在臉書發文，表示自己在19歲離開家鄉北上，落腳第一處就是萬華，當時自己的母校中央警官學校還在當地，後來擔任新北市副市長期間也每天經過萬華，細數與萬華的許多故事。

侯友宜今日在複查板橋大觀路市場時指出，沒人願讓疫情肆虐臺灣，在此嚴峻時刻，全民應該團結防疫、上下一心，不管在任何地方，大家同島一命，希望大家也一起跟新北跟台北並肩作戰，把防疫工作做好，控制住疫情，讓台灣能夠回歸平安與平靜。

另外，近來官民合作採購疫苗消息頻傳，包括鴻海及台積電等都參與，侯友宜也呼籲，政府跟民間團體大家一起努力採購數量足、品質好、速度要更快的疫苗，希望讓全國民眾都可以盡快接種疫苗，這是現在大家最要努力的方向。 新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

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