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食藥署核准首款國產居家快篩！ 陽性一致率達94％
中央流行疫情指揮中心上周宣布將開放居家快篩試劑，衛福部食藥署11日核定三款專案進口居家快篩試劑，今傍晚再宣布核准第一款國產的居家快篩試劑可專案製造，該產品為抗原快篩試劑，與PCR檢驗相比，陽性一致率達到94％，由於該款快篩試劑原先就已核准給醫事人員使用，業者調整試劑使用方式後，改為居家快篩，目前鋪貨速度估計將會比專案進口的快篩試劑還快，近期民眾即有機會在各通路購買。
食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，今天下午核准的國產居家快篩試劑為泰博科技公司生產的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，業者自指揮中心宣布開放居家快篩試劑後，立即向食藥署申請，由於該案原本就是食藥署輔導的個案，且先前已經有快篩試劑通過專案製造，但僅供醫事人員使用，業者調整試劑使用方式，送件審核後今通過。
林欣慧表示，依照該試劑提出的報告顯示，陽性一致率達94％，產品通過核准後，業者將需要重新印製仿單、標示等，仍需要一段時間，不過推估會比專案進口的快篩試劑快一些進入市場，不過，詳細的情況，包含價錢等，還是要詢問業者才會得知。
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