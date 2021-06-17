居家快篩最快下週抵台 6大疑問一次解答

為擴大採檢量能，指揮中心指揮官陳時中喊引進居家快篩，食藥署10天內核准3款居家快篩產品最快下週抵台，但快篩怎麼做、多少錢、驗出陽性怎麼辦，6大疑問一次解答。

由於國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情已經進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心希望透過引進居家快篩試劑，擴大採檢量能，儘早發現隱藏在社區中的確診個案、阻斷傳播鏈。

Ｑ：居家快篩怎麼做、原理是什麼？

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧表示，國際間居家快篩以鼻腔拭子、中鼻甲拭子、唾液檢體等3大類為主，但目前國內核准的3款產品均是透過採檢鼻腔內檢體，使用時需要將採檢拭子深入鼻腔深處採檢。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，有別PCR可能只要少量病毒就能驗出陽性，快篩則要在病毒量較高時才能驗出。

Ｑ：居家快篩核准標準是什麼？多久知道結果？

根據規定，居家快篩試劑必須進行150件檢體，至少有30件陽性檢體和專業人員採檢結果相同，其中10件必須是無症狀陽性檢體，檢驗陽性的準確度必須達90%，陰性一致率達99%以上，最快10到15分鐘就能知道結果。

Ｑ：目前核准幾款居家快篩產品？準確度多高？

目前食藥署共核准2款居家快篩試劑專案進口、1款國產居家快篩試劑專案製造，準確度依產品不同約介於82%至94%。

專案進口2款分別為「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」，另有一家廠商以不同譯名進口同款產品，取名為「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」；另一款則為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」。

專案製造的國產試劑則為泰博科技公司的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。

Ｑ：哪裡可以買到，大概多少錢？

由於居家快篩試劑是第3級醫療器材，所以必須在有醫材販售執照，如藥局、藥粧店或醫材行才可販售。考量台灣過去沒有進口過居家快篩，為確保試劑的保存與運送，暫時不開放網路販售。

快篩試劑因用途不同，價格也不一樣。PCR快篩較精準，成本自然比較高，預估每劑要價約2500至3000元，指揮中心指揮官陳時中日前表示，衛福部已規劃進口約300元較便宜的快篩，提高使用可近性。

Ｑ：居家快篩萬一驗出陽性，接下來怎麼辦？

據指揮中心15日公布的「COVID-19廣篩策略」規定，因為民眾沒有自行通報的權限，所以若居家快篩驗出陽性，需要赴社區篩檢站進行快篩及快速PCR檢驗。前往社區篩檢站應全程配戴口罩，且不可搭乘大眾交通運輸，需搭乘防疫計程車或自行開車就近採檢。

指揮中心發言人莊人祥提醒，如果民眾在家快篩陽性不知如何處理，可以打電話到地方衛生局或1922專線詢問。快篩陰性也不可掉以輕心，考量偽陽性、偽陰性可能，應落實自我健康監測。

Ｑ：民眾可以從國外買或寄回快篩試劑嗎？

美國、新加坡都已經可以輕鬆買到居家快篩試劑，陳時中日前已經點頭，同意民眾從國外買或寄回快篩試劑自用，但特別提醒，必須依規定事先提出自用申請，且帶進來的快篩試劑數量不能太多。

若事前忘記向食藥署提出「自用申請」，海關抽查時必須補件說明；如果寄回或買回台灣的居家快篩試劑數量超出規定，就會被認定有販賣嫌疑，將予以查扣。

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