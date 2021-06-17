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新北新增87例 侯友宜：確診死亡撫卹10萬元

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
新北市17日新增87例確診，市長侯友宜宣布確診死亡者將發10萬元撫慰金。（侯友宜臉書）
新北市17日新增87例確診，市長侯友宜宣布確診死亡者將發10萬元撫慰金。（侯友宜臉書）

新北市17日新增87例確診，市長侯友宜表示，最近確診人數都在兩位數，未來會推動企業快篩與居家快篩，想辦法找出隱藏的無症狀感染者。另外，新北市也宣布將發放確診死亡者每人10萬元撫慰金，並提供心理諮商輔導。

鼓勵企業快篩

侯友宜表示，17日確診87人中，主要還是分佈在中和、板橋與新莊與新店，因此疫情還是要謹慎面對，雖然已經連續5天確診人數沒有超過100人，但離疫情結束還很久，因此他也感謝市民的配合。他也說，新北市的篩檢量能不斷提升，非假日至少都能篩4000多人，鼓勵民眾多出來快篩。

另外他也提到，未來除了企業快篩以外，也要逐步開始推動居家快篩。目前企業快篩的部分已經有114家企業提出申請、14家已篩檢完成、15家篩檢中，14家篩檢出來雖只有1名陽性，不過侯友宜還是鼓勵企業進行快篩，才有利找出可能隱藏的患者、確保公司順利營運。

確診死亡10萬元

侯友宜並宣布，將發給確診死亡者每人10萬元的撫慰金，如果需要心理諮詢也都會協助轉介諮詢機構。針對近日關注14位長者施打完AZ疫苗後過世，心北市衛生局表示，新北市也有出現2例，不過患者生前有多重慢性病史，因此其中的因果關係還要繼續調查。

新北市16日疫苗施打率60%，17日只剩47%，侯友宜認為可能跟打完疫苗後出現的死亡案例有關，因此他也希望儘快能將死因調查清楚，當被問到新北市施打疫苗死亡的比例有沒有比其他縣市還要高時，侯友宜分析，新北市老年人口60幾萬本來就比較多，因此現在判斷比例仍太早。

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