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三級戒備解封？衛福部：未來10幾天是研判基礎

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
衛福部次長薛瑞元。圖／行政院提供
衛福部次長薛瑞元。圖／行政院提供

新冠肺炎疫情確診數減緩，6月28日之後是否有可能解除三級疫情警戒，或者降級？衛福部次長薛瑞元表示，未來10幾天是研判基礎，必須看疫情的變化才能做決定。

對於疫情確診數減緩，外界紛紛建議希望在6月28日之後能夠三級戒備降級，或者分區解封。對此，行政院發言人羅秉成表示，就他所知，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明要看疫情變化，現階段沒辦法排除任何選項跟可能，疫情仍非常嚴峻不能鬆懈，這部分須由指揮中心跟專家來決定。

薛瑞元則表示，疫情雖然目前稍微受到控制趨緩，但其病毒的特性就是一個不小心就會指數增加，絕對不能太過鬆懈。他認為，未來10幾天是研判基礎，認為若第三級管制做好，並非沒有放鬆的機會，但是必須要看未來的疫情變化才能做比較好的決定。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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