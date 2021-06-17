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確診稍降就想解封？ 醫怒喊「台灣人真難搞」：別只出一張嘴

聯合新聞網 / 綜合報導
近日確診數量稍有趨緩，許多人都盼望盡快解除三級警戒，恢復正常營業和生活。圖為台北西門町在疫情爆發後，人潮極少之街景。記者黃義書／攝影
近日確診數量稍有趨緩，許多人都盼望盡快解除三級警戒，恢復正常營業和生活。圖為台北西門町在疫情爆發後，人潮極少之街景。記者黃義書／攝影

國內本土疫情持續，不過近日每天的確診人數降到200例以下，似乎有稍緩趨勢，各界都盼望能盡快解除三級警戒，甚至不少民眾也直呼自己快待不住。對此，婦產科醫師蘇怡寧表示，這兩天狀況才剛開始好轉，就有人嚷嚷著「快解封」、「人民快餓死」，但疫情並非沒有再次升溫的可能，讓他氣得直呼「台灣人真的很難搞」。

蘇怡寧在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，由於台灣人民這段時間共同的犧牲與努力，疫情終於露出一些曙光，有好轉的跡象，但他仍要提醒大家，病毒不講人情，完全沒有僥倖的空間，目前仍不能鬆懈下來。

蘇怡寧接著指出，這兩天疫情稍有趨緩，馬上就有人喊著「趕快解封」、「人民快餓死了」等，但若真的聽從這些人的意見，萬一疫情哪天又急轉直下，根本沒人會出面負責，讓他不滿地說，防疫規範太鬆散有人罵、太嚴格也有人罵，「台灣人真的很難搞」。

蘇怡寧強調，從新冠病毒肆虐以來，已經有太多案例，告訴我們「從來沒有完美的決策，只有當下合理的決定」，因此，他再次呼籲，希望各界都能多一些同理心、少一些抱怨，而不是「別人做到流血流汗，你只負責出一張嘴，爛攤子也是別人在收」。

貼文底下則有不少網友留言「賣場人都變多了」、「端午連假還是有一波返鄉車潮，現在樂觀好像還太早」、「好轉就想解封，開始鬆懈，這樣只會關更久」、「端午返鄉真實反應兩個禮拜後才會出來」、「到底為什麼街道上的人與車變多了，雙北還沒有鬆懈的本錢」等，紛紛憂心大眾防疫確實有逐漸鬆懈的跡象。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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