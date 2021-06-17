一直酸雙北怎麼區域聯防？議員當烏鴉提基隆市4個呼籲

基隆市新冠肺炎新增病例數近日下降，市長林右昌說比較穩定趨緩。市議員王醒之提出全市超過60名確診者感染源不明或疫調中，表示要「再當一次烏鴉」，提醒不要誤判疫情。 中山區、仁愛區每萬人確診率直逼雙北，建議做熱區廣篩，找出隱藏在社區內的感染者。

中央防疫指揮中心前天公布基隆新增3例，昨天2例。林右昌昨說，疫情趨緩，但社區感染階段防疫目標不能放在「+0」，撲滅社區熱點，找出隱性確診者，阻斷病毒的傳播鏈才是防疫重點。

王醒之今天凌晨在臉書貼文，基隆此刻的疫情不能誤判，很多市民不知道基隆目前至少有1/3確診者，感染源不明或持續疫調中。林右昌一直強調基隆篩檢量能充足，他提出4項呼籲給市府參考。

王醒之的第1個呼籲是請市府公開篩檢相關數據，包括5家醫院和中正路社區篩檢站，每天篩檢量能各是多少？實際篩檢數又是多少？他說，現在不管是市長臉書、市府網站都查不到已篩檢數。

第2個呼籲是做熱區廣篩，王醒之依15日的數據計算，中山區4萬6189人，已有60人確診，每萬人確診率是12.99人。仁愛區4萬2575人，50人確診，每萬人確診率是11.74人，數值直逼雙北。考慮篩檢效益，精準篩檢對象，可評估熱區廣篩。

王醒之說，熱區廣篩可能篩出更多無症狀及輕症患者，市府要做好安置與醫療照護準備。基隆確診者致死率超過全國平均值，可能是篩檢數量不足，只有部分確診者被篩出，「分母」失真且被嚴重低估。找出隱藏在社區內的感染者，才能避免疫情一再延燒，避免更多老弱族群感染送命。

林右昌多次「酸雙北」，王醒之認為這樣說話，不可能換來北北基區域聯防。林應該放下政治問題，好好討論基隆要怎麼做才能夠協同雙北區域聯防。雙北收治量能舒緩後，若基隆確診人數暴增，就應尋求「基病送北」，提供病患更妥善的照護。

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