三級警戒現能降級？專業醫曝「1前提條件」：否則後果承受不起

目前台灣已經二度延長三級警戒到6月28日，之後是否有望降級，也是一個備受爭議的問題。對此，臉書醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」發文分析若要降級，必須先符合「1大前提條件」，否則後果恐怕會讓台灣承受不起。

「MedPartner 美的好朋友」今（16日）下午發文指出，有人罵指揮中心「笨透了」，表示應該現階段就解除三級警戒，否則會大大影響台灣經濟，「但我們並不認同這個看法」。原因是以最近的確診量、死亡個案數、檢驗數量還有陽性率來看，台灣疫情才剛趨緩，端午連假是否有新一波疫情爆發，也要再一個禮拜左右才會見真章，現在降級會導致「沒有撲滅的星星之火，可能在各處燒成一片」。

「美的好朋友」指出管制標準向來不可能達到全面共識，宣布三級會有人說為什麼不升到四級警戒，也同時會有人說為什麼不降至二級。因此防疫就是「摸著石子過河」，台灣只能從他國防疫經驗，以及我國的民情和本土資料去判斷說到底怎麼做可以達到防疫跟經濟的最佳平衡，但以目前的狀況看來，台灣「還在可以接受的範圍」。

「美的好朋友」進一步分析，台灣因此如果要開始降級，至少要等第一至第三類人員，以及75歲以上的長者都接種過第一劑新冠疫苗，並且再等兩週讓他們具備基礎的保護抗體，才能考慮是否有降級的可能性。這樣即使疫情再度升溫，處於高度染疫風險環境下的人都有基礎保護力了，「需要重症治療或可能死亡的人數才不會瞬間衝高」，讓醫療系統承受過大的壓力。

「美的好朋友」呼籲，若要現在降級，那麼「後續的結果可能我們會承受不起」。「美的好朋友」表示三級警戒期間不少民眾都認真做到準四級的程度，很大一部分是靠著「人民的素質，願意自肅」，喊話現階段大家要繼續加油，一起撐過這段不好過的防疫日子。

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