「一個月內降級難度更高」 醫師揭解封可能時間點

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為醫護搶救病患。 圖／聯合報系資料照片
圖為醫護搶救病患。 圖／聯合報系資料照片

單日確診數連續四日維持兩百例以下，三級警戒是否降級引各界爭論，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學分析數據，台灣疫情現已脫離「高原期」，並預測6月28日解除三級警戒機率不高，「七月中旬才是比較可能的時間點」。

雙北市從5月15日開始提升至三級疫情警戒，謝宗學當時有提出自己的「世界奇蹟」目標是「2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級」，至今過了32天，這4週多期間脫離疫情大爆發階段，已達醫師預期目標一半。

不過，謝宗學表示，接下來若想在一個月內降到第二級警戒的難度更高，單週不能出現3件以上群聚事件，或1天內不能出現確診10名以上感染源不明之本土病例，「今天仍有167例本土病例，要達成降級目標還有一段艱辛的路程要走」。

未來4週想解除三級警戒？謝宗學給出四大方向，除了維持現階段高強度防疫之外，熱區也需再擴大採檢，找出隱形傳播鏈並立即阻斷，同時觀察篩檢陽性率是否持續降低，「邊境防守不能因為最近重心放在本土疫情控制而有所鬆懈，絕不能讓其他變種病毒入侵台灣」。

謝宗學身為人父，也期盼最晚八月底前控制住疫情，「若九月開學孩子仍然待在家中線上學習，相信很多家長會先崩潰，而我們也是其中之一」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 醫師

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