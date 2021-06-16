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新北廣篩找無症狀確診者 阻斷可能傳播鏈

中央社 / 新北16日電

新北市政府今天表示，新北市昨日篩檢4279人，17人為陽性，將進一步核酸檢測；金山區的機動快篩上午篩檢200人，2人陽性，希望民眾踴躍接受廣篩，阻斷可能的傳播鏈。

新北市政府今天下午舉行防疫會議及在線上直播說明新北疫情狀況，並公布15日施打日本所捐贈的AZ疫苗進度，新北目前施打率為63%，呼籲民眾依照所安排時間與地點前往接種。

新北市衛生局長陳潤秋表示，開始接種以來，共發生2例長者施打後死亡案例，不過，因長者都有長期慢性病史，且個案在接種施打時並沒有不適症狀，2人死因尚待釐清。

媒體在記者會中詢問新北市長侯友宜，第3級防疫警戒延到6月28日為止，台灣大學公衛教授陳秀熙認為，應先降到2.5級，再等2週後，幫長輩打完疫苗再降至2級，對於警戒是否降級有何看法。

對此，侯友宜表示，新北市的疫情仍要繼續加強努力有效控制，且新北的確診個案數仍高，如果稍有不慎，一旦放鬆疫情恐會大幅往上升。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，第3級警戒期限前，疫情隨時有變化，但不排除分區域降級可能性。

侯友宜對此表示，面對疫情只有戰戰兢兢謹慎以對，拜託市民千萬要低度再低度活動，絕對不能放鬆，必須努力再努力，新北必須要強化比第3級警戒更強一點，請市民絕對不能放輕鬆，在最後這段時間大家再加把勁，28日以後視疫情狀況再檢討。

侯友宜指出，對於民代希望公布確診者足跡的建議，事實上，如同中央流行疫情指揮中心的指引，要廣篩找出隱性感染者才是主要對策，疫調足跡如有需要就會公布，會看狀況調整。

新北市政府表示，新北市15日共篩檢4279人，共有17人快篩陽性，將進一步核酸檢測；今天在金山區的機動快篩，光一個上午200人接受篩檢，就檢測出2例的陽性。希望民眾仍踴躍接受廣篩，以阻斷社區可能傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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