林右昌：目標撲滅社區熱點 部署重兵阻斷傳播鏈

基隆今天新增2例個案，市長林右昌說，因已進入社區感染階段，某個縣市「加零」意義沒那麼大，市府目標放在撲滅社區熱點，並找出無症狀隱性確診者，部署重兵撲滅阻斷傳播鏈。

基隆市今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，案13392是名50多歲男性，他是案9723的兒子，4日採檢為陰性，匡列為居家隔離，因身體不適就醫篩檢後確診；案13439為90多歲男性，他是案12700外傭的主要照顧者，匡列為接觸者採檢確診。

林右昌在線上記者會說，基隆市看起來疫情比較穩定有趨緩，但仍不能掉以輕心，以前是邊境防守，但本土疫情已進入社區感染階段，他不想讓市民有不切實際的期待，覺得好像疫情比較平穩，基隆市昨天有3例，今天2例，是不是明天會變成1例，18日就變成「加零」。

林右昌表示，市府的防疫目標不能放在確診個案「加零」，因為已進入社區感染階段，北北基桃甚至全國並沒有人流管制，某個縣市「加零」意義其實沒有那麼大，市府真正目標放在撲滅社區熱點，另外，就是努力找出無症狀的隱性確診者，進入社區匡列並阻斷病毒傳播鏈。

林右昌說，趁現在疫情稍有趨緩，應進一步跨縣市合作，快速疫調並將資訊即時分享，把隱性確診者找出來，部署重兵撲滅阻斷傳播鏈，是現在中央、地方和跨縣市應共同努力的方向。

此外，市府規劃第2波為80歲（原住民70歲）以上長者施打疫苗，總人數共8312人，施打時間19日、20日，分上、下午各3個時段，明天會開始發送通知單，各里施打時段則在明天公布，85歲以上長者也可利用19日、20日到施打站接種疫苗，不用預約直接到現場即可。

林右昌說，今天施打疫苗過程順暢，井然有序，沒有長者施打疫苗後身體不適，一名仁愛區105歲長者在家人陪同前來接種疫苗。截至中午12時，7個行政區共施打3973人，機構長者116人，總計4089人，仁愛、中山、七堵和安樂區已全數施打完畢。

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