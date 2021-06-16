快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

疫情風險降低 分地區降級不容緩

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

台中市風險降級後，防疫等級是否也能改降至二級？台中市長盧秀燕15日宣布，中央將台中疫情的風險等級從「中高級」降為「中級」，但風險等級下降，並不代表防疫警戒等級同時下降。各界呼籲，既然台灣各城市及各區域疫情輕重不同，因此早日分區、分階段降低防疫警戒等級，應是必要措施。

三級造成龐大經損

自五月造成防疫破口台灣提升至三級警戒後，造成的不僅是人民染疫傷亡的增加、龐大醫療資源及醫護人員的沉重負擔，實際上更造成經濟活動上千億、乃至兆元的有形及無形損失。

如今，除加速國外疫苗進口與全民普遍施打，配合中央疫情中心準備推行廣篩政策，對於疫情沒有像雙北那樣嚴重的地區，宜早日從三級警戒降為二級警戒，讓部分工商業活動能夠獲得舒氣的機會。

風險偏低區可降二級

實際上，目前各地確診與疫情緊張程度各有不同，除台中疫情較緩、風險降為中級外，如台南累計至6月16日，本土個案確診共41人，16日0確診。

南高累計等同雙北一天

另外，至16日止，高雄市本土確診共63例，境外移入202例，另有敦睦遠訓支隊17例；除了12日有1例之外，端午假期至15日皆0例；16日則新增1例。從染疫數看，南台灣兩都的本土染疫累計數，幾乎僅是雙北一天的染疫量。

從中央公布的染疫人數可見，中、南部染疫與死亡人數確比雙北低很多，這也是之前首撥分配給高雄疫苗比雙北多時惹議之處。在疫情趨緩下，中、南部一些風險降低的縣市，尤其東部風險更低的縣市，實沒必要全部綁成三級！

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

台中再獲配3萬餘劑疫苗 80歲以上長者可接種

印度變種需第三劑加強？ 柯文哲:是要打不同疫苗

國民黨公布疫苗民調 民進黨：假民調之名攻擊疫苗

花蓮秀林崇德家族慶生烤肉染疫 今增8例警嚴查籲勿群聚

相關新聞

解除三級警戒？柯文哲：每日確診10例以下將逐步放寬

今天本土新增167例確診，18例死亡，其中新北市新增65例、台北市新增50例確診。台北市長柯文哲今天表示，現在台北市的新...

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

國內疫情連續四日單日確診為200例以下，三級警戒將持續至6月28日，台大公衛學者陳秀熙提出有條件下可降至2.5級。指揮中...

確診趨緩有望解封嗎？ 醫揭「2大難題」很棘手

國內新冠疫情自五月中旬爆發，本土確診個案突破萬例，不過近日染疫人數稍有趨緩，許多人都盼望疫情按照目前趨勢逐漸受到控制，並關心28日能否如期解除三級警戒。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，解封三級有最傷腦筋的「兩大問題」，直言「這是個棘手的決定」。

線上開庭成「法院直播」？法官提配套防偷錄

那真正的疑慮在哪裡？第一個關卡是法庭的公開審理原則，視訊審理時要如何達到「公開」？第二個關卡則是如果有人透過軟體側錄線上法庭活動方式，甚至進一步將側錄影像用於其他目的——如擅自作為召開記者會的素材——現行法律有沒有足以防止的手段？

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

新冠肺炎本土疫情擴大，雙北5月15日將疫情警戒升至第三級，4天後的5月19日，全國升至三級警戒，並二度延長管制期至6月28日。如今三級警戒將滿一個月，《聯合新聞網》整理出本土疫情擴散以來的重大群聚案。

疫情風險降低 分地區降級不容緩

台中市風險降級後，防疫等級是否也能改降至二級？台中市長盧秀燕15日宣布，中央將台中疫情的風險等級從「中高級」降為「中級」，但風險等級下降，並不代表防疫警戒等級同時下降。各界呼籲，既然台灣各城市及各區域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。