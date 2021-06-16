疫情風險降低 分地區降級不容緩
台中市風險降級後，防疫等級是否也能改降至二級？台中市長盧秀燕15日宣布，中央將台中疫情的風險等級從「中高級」降為「中級」，但風險等級下降，並不代表防疫警戒等級同時下降。各界呼籲，既然台灣各城市及各區域疫情輕重不同，因此早日分區、分階段降低防疫警戒等級，應是必要措施。
三級造成龐大經損
自五月造成防疫破口台灣提升至三級警戒後，造成的不僅是人民染疫傷亡的增加、龐大醫療資源及醫護人員的沉重負擔，實際上更造成經濟活動上千億、乃至兆元的有形及無形損失。
如今，除加速國外疫苗進口與全民普遍施打，配合中央疫情中心準備推行廣篩政策，對於疫情沒有像雙北那樣嚴重的地區，宜早日從三級警戒降為二級警戒，讓部分工商業活動能夠獲得舒氣的機會。
風險偏低區可降二級
實際上，目前各地確診與疫情緊張程度各有不同，除台中疫情較緩、風險降為中級外，如台南累計至6月16日，本土個案確診共41人，16日0確診。
南高累計等同雙北一天
另外，至16日止，高雄市本土確診共63例，境外移入202例，另有敦睦遠訓支隊17例；除了12日有1例之外，端午假期至15日皆0例；16日則新增1例。從染疫數看，南台灣兩都的本土染疫累計數，幾乎僅是雙北一天的染疫量。
從中央公布的染疫人數可見，中、南部染疫與死亡人數確比雙北低很多，這也是之前首撥分配給高雄疫苗比雙北多時惹議之處。在疫情趨緩下，中、南部一些風險降低的縣市，尤其東部風險更低的縣市，實沒必要全部綁成三級！
▪【疫情專題】本土確診新增167人 死亡個案增18例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】宜蘭今確診「-1」 桃園確診個案今新增2死
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言