確診趨緩有望解封嗎？ 醫揭「2大難題」很棘手

國內新冠疫情自五月中旬爆發，本土確診個案突破萬例，不過近日染疫人數稍有趨緩，許多人都盼望疫情按照目前趨勢逐漸受到控制，並關心28日能否如期解除三級警戒。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，解封三級有最傷腦筋的「兩大問題」，直言「這是個棘手的決定」。

沈政男在臉書發文表示，近來每日的新增確診數減少，大約在一週前就已降到200例以下，只是因為這期間發生了第三波的家戶群聚感染，有幾天的染疫數才稍有回升。他指出，這一個多月來的疫情發展，是在5月17日出現首波萬華高峰後，每隔一週都陸續出現家戶感染的高峰，但規模越來越小，於是當第三波家戶感染過去後，疫情就又降到了新低點。

沈政男認為，若依照他推論的趨勢，28日時的每日新增確診有機會降到兩位數，只不過到時候大家不一定「敢解除三級警戒」。他直言，解封三級就有疫情再起的風險，而風險究竟多大，需將過去主要群聚感染發生的原因統整後，找出其中的「危險因子」再加以判斷。

他進一步指出，若屆時真的解除三級，還是能藉由維持商店實聯制、市場分流、雙鐵降載等措施把關疫情，甚至學生上學、公司開會、逛街看電影等「可以戴口罩的活動」，也能逐步開放，但仍有兩大困難之處，分別是「餐廳與小吃店能不能開放內用」以及「學校的營養午餐該怎麼吃」，意即無法戴口罩的活動場合仍具高度風險。

沈政男認為，解除三級是一個棘手的決定，並建議台灣應參考香港、新加坡的作法，解封初期仍要限制每桌的用餐人數，再逐漸開放。他最後也強調，能真正解除三級的最好方法還是要抱著「清零」的決心，徹底壓制每一隻病毒，否則即使大多數人都打了疫苗，疫情也不會有結束的一天。

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