擔憂從雙北回來被隔離 彰縣：只需自主健康管理
媒體報導，有食品業者跟北部餐飲業者訂了11噸產品，擔心司機從台北回到彰化需要自主健康管理14天會被隔離，彰縣府指出，縣長當初建議返鄉民眾自主健康管理，不是隔離14天。
有媒體報導指稱，彰化一間專門處理禽畜加工產品的業者，好不容易等到一個月來唯一一張大訂單，但訂購的業者位在新北市三重區，考量到雙北新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，不少物流業暫停運送低溫貨品。
業者指出，對方雖下了一張大單，但他發現彰化縣長王惠美曾在疫情會議中指出，「縣民如果到過高風險地區，要自主管理14天」，考量公司人力尚無法分流，司機也不想被隔離，只好先喊停。
不過彰化縣衛生局解釋，業者所說的影片是縣長在端午連假前，呼籲返鄉民眾與北上民眾返家時應注意的措施，建議自主健康管理14天，並非隔離14天。
衛生局指出，根據中央流行疫情指揮中心規定，如果曾到高風險區，或是跟確診者足跡史重疊者，都建議進行自主健康管理14天，若身體沒有出現症狀仍可以正常生活，也可搭大眾運輸工具，不過外出要戴口罩，也嚴禁公眾集會等。
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