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【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

看懂防疫進度更安心！台南聯手g0v首創疫情儀表板

未來城市@天下 / 文．整理．未來城市編輯部 資料來源．台南市政府
擷自台南市政府
擷自台南市政府

科技幫助地方政府防疫！五月28日，台南市政府推出全台第一個、地方政府版的新冠疫情儀表板，地方防疫進度一目瞭然。

「台南COVID-19儀表板」提供市民視覺化呈現的防疫資訊與確診足跡地圖，讓市民能更快速掌握在地疫情與相關醫療資源。市府說明，網頁將定期更新台南市目前本土和境外移入確診、居家檢疫、居家隔離人數，也提供本市確診個案簡介、足跡地圖與關聯。

民眾若發覺自己與確診者足跡重疊，可立即運用站上資訊，以及篩檢站、指定社區採檢醫院地圖，採取後續防疫措施。

台南市長黃偉哲表示，隨著第三級疫情警戒開設，市民對疫情、確診足跡的關注都大幅提升；因此，市府也一直思考該用哪種方式提供民眾即時且完整的疫情資訊，同時不造成恐慌、確保醫療資源分配。

市府指出，台南COVID-19儀表板上，民眾就能透過不同顏色圖示，讓民眾快速了解台南個案之間的感染源，確認地方疫情都在政府掌握中，進而感到安心。為了方便民眾隨時查詢，市府也在台南市政府官方LINE帳號設置快捷鍵，按一下就能連結。

台南市-g0v-新冠肺炎

台南市政府與g0v運用開放資料，將民眾最在意的防疫資訊整理成疫情儀表板。圖片來源：台南市政府

「先前，只有國家高速網路與計算中心和澎湖通訊社成功開發儀表板，但缺乏民眾最想要的確診足跡地圖，」台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻解釋，媒體、資訊業界對於疫情的資料視覺化都投注甚多；然而，中央與地方衛生單位專注防疫，疫情資料開放作業不及，若要開發足跡儀表板，維護與資料整理人力非常驚人。

所幸，台南市政府過去常與g0v社群合作。這次市府再次與g0v公私協力，介接g0v專案「台灣COVID-10案例活動史共筆」；市府資訊人員同步投入開發、衛生局維運資料。上線測試後，隨即大獲好評。

台南衛生局長許以霖認為，「台南COVID-19儀表板」是市府防疫線上資訊整合的開始，儀表板不只是資訊提供站，「藉由揭露資料，更讓市民看到台南市政府的防疫工作已經準備好了。」他呼籲市民不要過於緊張，只要減少出門、戴口罩、勤洗手，並配合政府防疫工作，一定可以共同度過此次疫情。

市府補充，台南COVID-19儀表板展現近年數位轉型與開放資料的成果，累積下來的資料，也能供民間進行分析研究。

「全文轉載自未來城市(看懂防疫進度更安心！台南聯手g0v，首創疫情儀表板｜城市防疫共筆)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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