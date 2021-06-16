三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

新冠肺炎重大群聚案。（聯合新聞網製作）

諾富特飯店、華航群聚 混宿風波擴大疫情

諾富特飯店。圖／報系資料照

諾富特飯店是首起飯店群聚事件，不到一個月，造成機師及其家人、飯店員工、外包人員等至少37人確診。一名自稱是諾富特員工爆料，指飯店曾推出晚退房、早入住方案，房間未及時整理與消毒，就給下一位住客入住。而飯店也未遵守防疫指南，二館為防疫旅館，但一館未經市府核准下，將部分樓層變為航空公司機組員檢疫旅宿，且與一般民眾同層混住，機組員、房務員與一般旅客未有明確分流，讓疫情擴大。

外界認為，「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天）是成為台灣疫情破口的主因，加上華航一名機師（案1153）及空服員（案1154）於自主健康管理期間曾赴台北市松山區酒吧。從防疫旅館管理漏洞，到中央地方互踢皮球，不幸讓病毒進入社區傳播，造成台灣陷入「社區感染邊緣」。

諾富特飯店自4月30日淨空後，指揮中心在5月11日宣布「清零計畫2.0」，大規模檢疫機組員，檢疫需滿14天才可列為安全組，諾富特也因違反《傳染病防治法》第37條1項6款「未遵守指揮中心非防疫旅宿不得收住居家檢疫者及居家隔離者」規定，遭桃園市衛生局逐日計罰共126萬6000元。

宜蘭遊藝場群聚感染源不明 網友爆環境又小又擠

宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場爆群聚事件。（翻攝自Google Map）

最早確診個案為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場的一名女工作人員（案1202），感染源不明，累計至今，其同事、常客及接觸家人共16人確診。指揮官陳時中定調，國內進入社區感染階段。不過外界好奇，這名確診者騎摩托車上班，下班後直接回家，感染源到底從何而來。

據附近計程車司機表示，疑似是宜蘭遊戲場的機台比較容易贏錢，不少外縣市的賭客會專程搭車過來，有可能因此帶入病毒；另外有網友表示，台灣遊藝場「又小又擠」，看玩檯子的阿伯，邊抽煙、邊吃便當又喝飲料，「這種狀況，有確診病人在裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑。」恐成為防疫破口。

不過，延燒至第二圈傳播鏈時，幸好及時揪出一名曾被隔離的男常客（案1638），該男子周遭親友陸續染疫，但他首次篩檢時為陰性，隨後因身體不適再度採檢而確診，相關傳播鏈才形成，疫調人員研判，案1638比較有可能先後傳染給母親、舅舅、岳母及2名女牌友，確認沒有隱形傳播鏈，才讓衛生單位人員鬆口氣。

五股獅子會前會長趴趴走 奔萬華茶室尋「人與人連結」

指揮中心稱獅子會前會長曾與萬華茶藝館的工作者有「人與人的連結」。圖為防疫人員至萬華茶藝館周邊進行消毒。記者邱德祥／攝影

新北市五股獅子會前會長（案1203）足跡遍布各處，包含按摩店與茶藝館，短短3天至少25人確診，堪稱是「超級傳播者」，曾被成員爆料他交友廣闊、飯局邀約多，平日三不五時就請客或找人喝酒，接觸者眾多，指揮中心也稱該個案曾與萬華茶藝館的工作者有「人與人的連結」，恐怕是造成疫情擴散的原因。

這波群聚案，其中一名染疫者（案1229）在疫調時謊稱女兒都在「國外」，但該個案女兒卻在高雄「自行採檢」確診。隨後案1229因隱匿疫情，遭到新北市衛生局依《傳染病防治法》重罰30萬元。

萬華茶藝館引爆千例疫情 抗疫仍遭汙名化

由於茶藝館群聚案外加三級警戒，萬華地區的茶藝館紛紛歇業，宛如空城。記者曾原信／攝影

5月12日出現2名茶藝館工作者（案1220、1221）確診案例後，到15日確診數暴增，至今萬華區確診者破千例，已是台北市確診人數最高區域，有一葡萄業者因至萬華做生意而確診（案1424），連帶造成彰化家族群聚染疫。

其中一名確診個案（68歲男，案2747），連續26天每日從八堵搭乘台鐵區間車至萬華茶室消費，顯然萬華的茶室文化有著獨特魅力。曾有受訪者稱這裡就是他們第二個家，來到萬華茶室能找到家裡沒有的歸屬感。但也因當地來往人口複雜，讓不少性工作者在此「地下化接待」，有著「人與人的連結」，無法保持社交距離，相關單位也不願積極處理此問題，讓萬華因疫情蔓延至外縣市成為眾矢之的，認為萬華是「病毒之起源」，遭外界貼上負面標籤。

萬華疫情是本土抗疫轉捩點，指揮中心先是宣布5月15日起台北市、新北市進入三級警戒，但疫情仍未趨緩，4天後的5月19日，全國升至三級警戒，並二度延長管制期至6月28日；台北市長柯文哲也宣布5月15日起，八大行業，包括網咖、萬華172家的飲酒店和茶藝館暫停營業，至於何時復業，則要看疫情發展做調整。

原本人聲鼎沸的龍山寺的周圍，因疫情呈現空蕩蕩，街道上人車大為冷清。記者黃義書／攝影

彰化北上賣葡萄染疫 康復仍遭獵巫謾罵

彰化縣衛生局長葉彥伯說明彰化水果商家族群聚確診案情。記者林敬家／攝影

「我們不是戰犯！」因到台北市萬華區賣葡萄染疫的彰化水果商夫婦（案6439、6440），造成12名家族成員確診，雖已陸續康復出院，但水果商長子感嘆，回到家後卻收到不明人士來電謾罵、住家周圍也被亂丟垃圾，讓他相當難過地說，病毒並非他們從國外帶來，沒有人想發生這種事，盼外界不要獵巫。

彰化水果商家族傳染鏈確診者累計達112人，水果商長子無奈地表示，父母只是北上做生意，卻得了新冠肺炎，加上媒體報導他們家是「帶原者」，讓父母很自責認為是自己害了大家，母親天天以淚洗面，擔憂她想不開。

他提到，家裡住址等家人隱私都被公布，母親不太敢外出，因為只要一出門，就會被記下車牌騷擾。此外，姐夫的奶奶因確診不幸過世，家族無緣見上最後一面，已相當傷心難過了，現在家族成員相繼康復，他只希望外界別加誅不必要的傷害，盼停止騷擾與獵巫。

高雄「串門子」群聚 隔2個包廂仍染疫

高雄串門子餐廳，發生在同一空間用餐的客人相互感染新冠肺炎，疑共用廁所接觸感染。記者王昭月／翻攝

沒共桌也被傳染？有萬華茶室活動史的新北67歲確診男子（案2336），5月14日到高雄左營「串門子海鮮串燒」用餐，18日確診，除了共餐者、廚師及工作人員染疫外，同樓層距離2個包廂外的另名消費者也確診，不到1周已有8名確診個案。

為何隔了2個包廂距離仍然「中鏢」？高雄市衛生局表示，該餐廳只有1間廁所（男女共用），加上身處同個環境、密閉空間之情況下，研判可能是共用廁所遭到感染，可見新冠肺炎在密閉空間的傳染力驚人，不容小覷。

朝陽K歌團掀全校普篩 確診學生道歉引眾怒

台中市府在朝陽科大開設篩檢站進行普篩，雖找出31名快篩陽性，但經PCR核酸檢測全數陰性，顯示疫情未向外擴散。圖／讀者提供

朝陽科大大一女學生（案2514）「未戴罩」到美樂地KTV夜唱染疫引發爭議，遭網友連轟「疫情嚴重還去唱歌不是白目嗎」、「是誰給她勇氣除了去上課還去KTV的」。事後她在網路發文道歉，「我不該去人多的地方，不管是夜唱還是中友，我都應該避開」、「如果罵我可以發洩你們的內心我真的接受」，仍無法撫平網友怒氣。

這起20人夜唱團不僅造成17人染疫，其中還有在隔壁包廂唱歌他校男大生及KTV外場人員和男廚工等人確診，更引發朝陽科大師生恐慌，紛紛要這名女大生報出在校行蹤，而女大生聲稱上課時有戴口罩，卻被該校修同堂課的學生抓包未戴罩，再度讓她出面坦承只有這堂課沒戴，讓網友憤怒「你自己一個人就破壞了好幾個地方的防疫呦」。

台中市府因此在校園開設篩檢站進行普篩，3天內進行1655例快篩，雖找出31名快篩陽性，但經PCR核酸檢測全數陰性，顯示疫情未向外擴散，讓師生安心不少。

台中北屯家族群聚 夫妻雙亡無緣見最後一面

台中北屯家族群聚案確診21人，台中市環保局日前針對大坑里附近巷道及民宅全面消毒。圖／台中市環保局提供

首例確診的婦人（案7527）平日除至鄰近子女家中用餐外，並未外出卻染疫，經疫調發現，她與另名確診女鄰居（案8072）情同姊妹，時常一同聊天，而案8072曾與萬華一名確診死者接觸，可能因此遭到感染後傳染給案7527，案7527再傳染給家中丈夫、孫子、長媳、次媳等人，並擴散至4個家庭群聚，多達21人。

難過的是，案7527的丈夫（案7928）與首例確診的婦人於6月2日、12日相繼過世。院方提到，該名婦人與丈夫確診後收治在同家醫院，經指揮中心同意，讓護理師用輪椅推著婦人到丈夫床邊探視打氣，女兒也在父親在過世前2天與他通話，當時認為他的病情應該好轉，沒想到父親的病情急轉直下，婦人與家屬討論後決定忍痛放棄急救。

女兒悲痛地說，原本7月要為父親慶生，沒想到因為疫情，連最後一面都無法見到；婦人在世時則婉拒見丈夫最後一面，「不要見了，怕看了會更難過！」令人心痛。

土城長照機構群聚陷危機 調升公費疫苗接種順序

新北土城某間長照機構傳出群聚感染，住民加上工作人員共39人確診。記者張哲郢／攝影

新北土城某間長照機構傳出群聚感染，住民加上工作人員共39人確診，其中2名染疫女性（99歲、86歲）不幸過世。突顯出新冠肺炎對長照機構的威脅性極大，指揮中心6月9日公布新的接種順序，75歲以上長者為第6順序，「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者」調升至第5順序。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構發生染疫事件，可能因工作人員、訪客或外出等狀況而帶入病毒，造成住民感染。指揮中心統計，全台至少超過64家長照相關機構有染疫情形。此外，長照機構住民多為有慢性疾病之長者，一旦染疫，罹患重症或是死亡的風險，也會高於一般人，因此如何做到感染控制，也成為長照機構相當重要之關鍵。

苗栗電子廠群聚 連番錯誤舉動炸出疫情

京元電子竹南廠6月1日爆出2例確診，卻未立即停工，引來不少爭議。圖非當事人。記者黃仲裕／攝影

苗栗京元電子竹南廠6月1日爆出2例確診，董事長李金恭卻持續要求員工上班、堅持不停工，加上民代接獲員工投訴，廠內幹部未禁止休假，但撂狠話「但我會記住的…」引起員工不安，直到經濟部出手，京元電才決定4日晚間起停工48小時進行消毒；指揮中心在6日也宣布停止京元電外籍移工停止上班，薪水照付，但被網友質疑「防疫失敗就可以拿單一族群出來獵巫？」

指揮中心6月4日已由王必勝率領4名防疫醫師到現場開設前進指揮所，但首日不少員工「群聚快篩」，未落實社交距離，加上人力公司防疫意識薄弱，安排移工受檢時，未使用接駁車，讓他們在大街上提著行李步行篩檢，一連串荒謬行為，曝露外籍移工管理出現問題，而李金恭的錯誤決策，讓疫情連環爆，擴散到附近的超豐電子、智邦科技。

京元電在案例爆發後13天已有287人確診，超豐電子、智邦科技兩家電子廠至少有21人及57人確診。

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