麥寮員工返鄉確診 高市連夜載百餘接觸者回雲林

1名在台塑麥寮廠員工案12838，返回高雄市後於11日確診送醫；高市掌握相關接觸者104人並列居家隔離對象，經和雲林縣府及台塑聯繫以81人PCR採檢呈陰性，昨晚連夜載返雲林。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天於防疫會議指出，市府掌握麥寮台塑員工有142人住在高雄，昨晚市府配合雲林載返人員共104人；他說，雲林衛生局疫調相關人員認為沒有居家隔離的必要，所以高雄市予解隔，並配合雲林5輛大型巴士以梅花座方式運送他們。

案12838是雲林40多歲男子，5日出現腹瀉、關節痠痛等症狀，7日雲林就診，9日開車回高雄，11日有發燒症狀，至醫院快篩及PCR檢驗結果為陽性，CT值22，高雄市匡列家人等21名接觸者。

他表示，高雄市在案12838確診後接獲雲縣府通知個案是麥寮台塑的第5個確診個案，於是掌握及追蹤相關接觸者；台塑麥寮廠有142人居住在高雄，並將相關人員列為居家隔離對象，送到防疫旅館。

不過，經聯繫雲林衛生局、台塑，以相關人員疫情發展風險沒那麼高，且其中81人PCR核酸採檢呈陰性，所以昨晚以車輛分批將人員載回雲林。

潘炤穎說，雲林疫調顯示他們沒有居家隔離的必要性，高市予以解隔，昨晚配合人員載返雲林，送走最後1人的時間是晚間11時30分。

潘炤穎說，高雄市擔心事件及相關人員足跡是否有漏網之魚、是否產生防疫破口、接觸者是否有感染風險等；市府針對人員包括何時返高雄、回哪裡及接觸對象做疫調等，初步掌握81名風險較高者的PCR採檢都呈陰性；整起事件過程並已提供雲林縣府供後續處理。

有關麥寮確診案，市長陳其邁表示，高雄市知道這名麥寮員工到高雄並在高雄發病；回溯他在雲林有群聚感染現象，所以將他同棟大樓群聚員工召集，先做PCR檢測，都呈陰性，陰性代表體內沒有病毒活躍、傳染風險低，籲大家放心。

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